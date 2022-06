CHP Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"IMF'nin talimatına uydular. Kotayı uyguladılar, şeker üretimimiz düştü"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "IMF'nin talimatına uydular. Kotayı uyguladılar, şeker üretimimiz düştü" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türk Ocağı toplantısına katılması sonrası başlayan tartışma hakkında, "İslam dünyasının sorunları var. Türkiye, İslam dünyasına örnek olmak durumundadır. İnsanların inancına nasıl saygı duyulduğunu dünyaya göstermek zorundadır. Sabah 'Türk Ocağı İstanbul İl Yönetimi görevden alındı' diye gördüm. Bizim kavgaya değil; birbirimizi dinlemeye, oturmaya ihtiyacımız var. İslam dünyasında dünya kadar sorun var, kan akıyor. Birbirlerini öldürenler İslam dünyasında. Birbirlerine silah çekiyorlar. İslam dünyasında kan durmasın mı, güzellik olmasın mı, demokrasi, adalet olmasın mı? Adalet istiyorsunuz tahammül edemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Her kavga sonlarını getiriyor. Kendilerini, kendi sonlarını getiriyorlar. Kinden, öfkeden besleniyorlar. Paranın değerini koru, halkı adil kanunlarla idare et, bütün yolları emin tut diyor. Bugün de var haydutlar biz boşuna mı 5'li çete diyoruz. 11'inci yüzyılda söylenen 21'nci yüzyılda geçerli. Ama yönetemiyorlar, yönetme güçleri yok. Akıllarını kullanmıyorlar, istişare nedir düşünmek istemiyorlar. Bir kişi 'Her şeyi bilirim' diyor. Adalet önemli bir kavram. İstanbul'daki toplantıda adaletin ne olduğunu da ifade ettim."

Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, "Devlette görev yapan ve zamanı geldiğinde emekli olan insanların adaletsizlik gördüğünde itiraz etme hakları vardır. Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'dan söz ediyorum. Sabri Uzun, Canan Kaftancıoğlu hakkında yanlış yapıldığını söylüyor, Hanefi Avcı, Demirtaş kararı için AİHM kararını uygulayın diyor. İkisinin de rütbesi sökülecek. Adaletsizliğin ulaştığı boyutu görebiliyor musunuz? Onların sökülen rütbelerini aynen iade edeceğiz, haksızlığı gidereceğiz" şeklinde konuştu.

Şekerde hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "IMF'nin talimatına uydular. Kotayı uyguladılar, şeker üretimimiz düştü. Sattılar şeker fabrikalarını. 10 fabrikayı 680 milyon dolara sattılar, bugünün parasıyla 11 milyar liraya. Sadece nisan ayında ödenen faiz 19 milyar lira. 24 yıl sonra Türkiye şeker ithal etmek zorunda kaldı. Yönetemiyorlar, devlet böyle yönetilmez. Şeker fabrikaları neden özelleştirilmez; zaten bunlar 3-4 ay çalışıyorlar. Bu yükü özel sektör kaldıramaz" dedi.