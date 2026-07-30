CHP Grup Yönetimi Belirlendi - Son Dakika
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CHP Grup Yönetimi Belirlendi

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CHP, TBMM Grup Yönetimi, Disiplin ve Denetçi üyelerini belirleyerek grup toplantılarını sürdürecek.

CHP TBMM Grup Yönetim ve Disiplin Kurulu ile Denetçi üyeleri belirlendi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, partisinin kapalı grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, grup yönetimi, disiplin ve denetim kurullarını seçtiklerini bildiren Öztrak, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

CHP TBMM Grup Toplantı'sının günü ve saatiyle ilgili herhangi bir değişiklik bulunmadığını belirten Öztrak, "Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Salı günleri saat 13.30." dedi.

Gelecek hafta grup toplantısı yapıp yapmayacakları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya katılıp katılmayacağına ilişkin soruya Öztrak, "Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa grup toplantısı yaparız." yanıtını verdi.

"Katılmayan mazeretli vekil isimlerini de bizimle paylaşabilir misiniz? Çünkü protesto iddiası vardı." şeklindeki soru üzerine Öztrak, şunları kaydetti:

"Hayır, herhangi bir protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler. O nedenle gelemediler. Bir kısmı, özellikle Ege bölgesindeki yangınlardan aileleri etkilendiği için onları almak üzere oraya gittiler, katılamadılar, gelemediler. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir."

Parti içi muhalefetin Kılıçdaroğlu'nu aday olmamaya davet edeceğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Öztrak, böyle bir şeyden haberinin bulunmadığını söyledi.

Öztrak, kapalı grup toplantısında 25 milletvekilinin hazır bulunduğunu, 1 vekilin ise Meclis'te düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne katılmak üzere toplantıdan ayrıldığını kaydetti.

CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu:

Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen

Uşak Milletvekili Ali Karaoba

Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu

Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü

Bolu Milletvekili Türker Ateş

İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu

Yalova Milletvekili Tahsin Becan

Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap

Grup Disiplin Kurulu:

Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan

Konya Milletvekili Barış Bektaş

Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur

Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf

Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca

Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar

İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

Denetçi Üyeler:

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz

Karabük Milletvekili Cevdet Akay

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Partiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Yönetimi Belirlendi - Son Dakika

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