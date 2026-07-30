CHP Grup Yönetimi Belirlendi
CHP, TBMM Grup Yönetimi, Disiplin ve Denetçi üyelerini belirleyerek grup toplantılarını sürdürecek.
CHP TBMM Grup Yönetim ve Disiplin Kurulu ile Denetçi üyeleri belirlendi.
CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, partisinin kapalı grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.
Toplantıda, grup yönetimi, disiplin ve denetim kurullarını seçtiklerini bildiren Öztrak, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
CHP TBMM Grup Toplantı'sının günü ve saatiyle ilgili herhangi bir değişiklik bulunmadığını belirten Öztrak, "Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Salı günleri saat 13.30." dedi.
Gelecek hafta grup toplantısı yapıp yapmayacakları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya katılıp katılmayacağına ilişkin soruya Öztrak, "Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa grup toplantısı yaparız." yanıtını verdi.
"Katılmayan mazeretli vekil isimlerini de bizimle paylaşabilir misiniz? Çünkü protesto iddiası vardı." şeklindeki soru üzerine Öztrak, şunları kaydetti:
"Hayır, herhangi bir protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler. O nedenle gelemediler. Bir kısmı, özellikle Ege bölgesindeki yangınlardan aileleri etkilendiği için onları almak üzere oraya gittiler, katılamadılar, gelemediler. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir."
Parti içi muhalefetin Kılıçdaroğlu'nu aday olmamaya davet edeceğine ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Öztrak, böyle bir şeyden haberinin bulunmadığını söyledi.
Öztrak, kapalı grup toplantısında 25 milletvekilinin hazır bulunduğunu, 1 vekilin ise Meclis'te düzenlenen İnebolu'ya İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne katılmak üzere toplantıdan ayrıldığını kaydetti.
CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu:
Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen
Uşak Milletvekili Ali Karaoba
Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu
Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü
Bolu Milletvekili Türker Ateş
İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu
Yalova Milletvekili Tahsin Becan
Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır
Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap
Grup Disiplin Kurulu:
Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan
Konya Milletvekili Barış Bektaş
Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu
Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur
Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf
Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca
Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar
İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
Denetçi Üyeler:
Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
Karabük Milletvekili Cevdet Akay
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