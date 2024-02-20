CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belli Oldu - Son Dakika
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Politika

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiği belirtildi.

20.02.2024 01:34  Güncelleme: 01:36
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığına ilişkin yapılan açıklamada "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir" denildi.

CHP içerisinde bir süredir tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye adayının kim olacağı, parti tarafından yapılan yazılı açıklama ile belli oldu. CHP tarafından yapılan açıklamada "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belli Oldu - Son Dakika
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