Hatay'da 31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti adayı Mehmet Öntürk kazandı. CHP adayı Lütfü Savaş, 44,5 oranla ikinci oldu. Oy sayımının tamamlanmasıyla itirazlar yapıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan'ın öncülüğündeki heyet, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Gökçe Gökçen, bugün itibarıyla oy farkının 3 bin 900'lerden 2 bin 735'e kadar düştüğünü söyledi.
CHP olarak Hatay halkının sandıkta verdiği oylara sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Gökçen, "Süreci devam ettireceğiz. İtirazlarımız sürecek. İl Seçim Kurulu'na tekrar itirazlarımız var. Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlarımız olacak. Herkesi burada demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da "Seçim günü Sayın Genel Başkanımız 'Hatay benim şahsi meselemdir' diyerek Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve beni görevlendirdi. Biz buraya milletvekili arkadaşımızla beraber geldik. 4 gündür buradayız, hukuki süreçleri takip ediyoruz. Hatay halkının bir oyunun dahi zayi olmaması için çalışıyoruz" diye konuştu. Açıklamaların ardından partililer, sloganlar atarak CHP heyetine destek verdi.
Son Dakika › Politika › CHP, Hatay'da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900'lerden 2 bin 735'e kadar düştü - Son Dakika
Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Ramazan Bayramı tedbirleri ele alındı. Bayram süresince Düzce'de toplamda bin 555 polis ve jandarma görev yapacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel sayısıyla huzur ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önem verdiği Söğüt'ün MHP'li yeni Belediye Başkanı Ferhat Durgut mazbatasını aldı. Durgut, seçimde en yakın rakibine 606 oy fark atarak Söğüt Belediye Başkanı seçildi.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Partili Mehmet Erol, 3. dönem için belediye başkanlığı mazbatasını alarak güven tazeledi. Başkan Erol, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaparak teşekkürlerini iletti.
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Sincan'da yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Murat Ercan, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. İlçe Seçim Kurulundan aldığı mazbata ile belediyeye gelen Başkan Ercan'ı çalışma arkadaşları alkışlarla karşıladı.
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