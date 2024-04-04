CHP, Hatay'da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900'lerden 2 bin 735'e kadar düştü - Son Dakika
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Politika

CHP, Hatay'da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900'lerden 2 bin 735'e kadar düştü

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CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan, Hatay'da seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazlara ilişkin hukuki sürecin sürdüğünü kaydetti. Gökçen, bugün itibarıyla oy farkının 3 bin 900'lerden 2 bin 735'e kadar düştüğünü söyleyerek "Süreci devam ettireceğiz. İtirazlarımız sürecek. İl Seçim Kurulu'na tekrar itirazlarımız var. Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlarımız olacak" dedi.

04.04.2024 15:29
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Hatay'da 31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti adayı Mehmet Öntürk kazandı. CHP adayı Lütfü Savaş, 44,5 oranla ikinci oldu. Oy sayımının tamamlanmasıyla itirazlar yapıldı.

İTİRAZ SONRASI OY FARKI DÜŞTÜ

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan'ın öncülüğündeki heyet, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Gökçe Gökçen, bugün itibarıyla oy farkının 3 bin 900'lerden 2 bin 735'e kadar düştüğünü söyledi.

CHP, Hatay'da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900'lerden 2 bin 735'e kadar düştü

"SÜRECİ DEVAM ETTİRECEĞİZ, İTİRAZLARIMIZ SÜRECEK"

CHP olarak Hatay halkının sandıkta verdiği oylara sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Gökçen, "Süreci devam ettireceğiz. İtirazlarımız sürecek. İl Seçim Kurulu'na tekrar itirazlarımız var. Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlarımız olacak. Herkesi burada demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

"4 GÜNDÜR BURADAYIZ, HUKUKİ SÜREÇLERİ TAKİP EDİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da "Seçim günü Sayın Genel Başkanımız 'Hatay benim şahsi meselemdir' diyerek Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve beni görevlendirdi. Biz buraya milletvekili arkadaşımızla beraber geldik. 4 gündür buradayız, hukuki süreçleri takip ediyoruz. Hatay halkının bir oyunun dahi zayi olmaması için çalışıyoruz" diye konuştu. Açıklamaların ardından partililer, sloganlar atarak CHP heyetine destek verdi.

CHP, Hatay\'da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900\'lerden 2 bin 735\'e kadar düştü
Kaynak: DHA

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, Hatay'da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900'lerden 2 bin 735'e kadar düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gencer Guney: ya bırakın yanlış aday çıkardı halk ile inatlaşmanin sonucu şimdi alacağız diye tırmalamayin, Lütfü den başka aday mı yoktu yazık 63 10 Yanıtla
  • Süleyman Karamanlı: Hani yorumlar nerde akp olsa katakulli var kesin çalınacak ondan itiraz edildi denilirdi. Chp itiraz edince susuluyor. Ne değişik milletiz la biz. 25 7 Yanıtla
  • Ömerin Adaleti: Lütfü Savaş’ı aday yapmayın, oy vermeyecez diye bas bas bağırdı Hatay halkı. Dinlemediniz. Halka kulak vermemenin hazin sonunu yaşıyorsunuz. Şimdi say bakalım bir daha, bir daha. Halkı dinlemeyenler kaybetmeye mahkumdurlar. 10 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: CHP, Hatay'da son durumu paylaştı: Oy farkı 3 bin 900'lerden 2 bin 735'e kadar düştü - Son Dakika
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