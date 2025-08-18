CHP Heyeti Kırıkkale\'de Halkla Buluştu

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, CHP heyetinin saha çalışmaları kapsamında kentte önemli temaslarda bulunduğunu söyledi. Önal, halkın ve basının önerilerinin genel merkeze rapor edileceğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, saha çalışmaları kapsamında Kırıkkale'de basın mensuplarıyla buluştu. Toplantıya Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ve Deniz Demir, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve YDK Başkan Yardımcısı Ayça Akpek Şenay katıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, CHP'nin iktidar hedefi doğrultusunda Kırıkkale'de önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Buradaki amacımız, halkımızın ve basınımızın önerilerini alarak bunları genel merkeze rapor etmek. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekili Dinçer ise CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 4- 9 Eylül tarihlerinde 81 ilde eş zamanlı çalışma yürüttüklerini ifade etti. Dinçer, "Esnafları dolaşıyoruz, köylerimize gidiyoruz. Bugün konuşmaktan çok sizleri dinlemeye geldik. Bütün önerileriniz rapor halinde genel merkeze iletilecek ve halkın hükümet programı bu şekilde hazırlanacak" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ da Kırıkkale'de basından ve halktan alınacak öneri ve eleştirilerin önemine değindi. Toplantı, basın mensuplarının soru ve görüşlerini dile getirmesinin ardından sona erdi. - KIRIKKALE