CHP Heyeti Kırıkkale'de Halkla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP Heyeti Kırıkkale'de Halkla Buluştu

CHP Heyeti Kırıkkale\'de Halkla Buluştu
18.08.2025 18:16  Güncelleme: 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP heyeti, Kırıkkale'de halk ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek, önerileri genel merkeze rapor etmek amacıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, CHP heyetinin saha çalışmaları kapsamında kentte önemli temaslarda bulunduğunu söyledi. Önal, halkın ve basının önerilerinin genel merkeze rapor edileceğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, saha çalışmaları kapsamında Kırıkkale'de basın mensuplarıyla buluştu. Toplantıya Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ve Deniz Demir, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve YDK Başkan Yardımcısı Ayça Akpek Şenay katıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, CHP'nin iktidar hedefi doğrultusunda Kırıkkale'de önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Buradaki amacımız, halkımızın ve basınımızın önerilerini alarak bunları genel merkeze rapor etmek. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekili Dinçer ise CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 4- 9 Eylül tarihlerinde 81 ilde eş zamanlı çalışma yürüttüklerini ifade etti. Dinçer, "Esnafları dolaşıyoruz, köylerimize gidiyoruz. Bugün konuşmaktan çok sizleri dinlemeye geldik. Bütün önerileriniz rapor halinde genel merkeze iletilecek ve halkın hükümet programı bu şekilde hazırlanacak" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ da Kırıkkale'de basından ve halktan alınacak öneri ve eleştirilerin önemine değindi. Toplantı, basın mensuplarının soru ve görüşlerini dile getirmesinin ardından sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Heyeti Kırıkkale'de Halkla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti
Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş, Eyüpspor’u 906’da yıktı Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden

18:02
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 18:20:24. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Heyeti Kırıkkale'de Halkla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.