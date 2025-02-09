CHP Heyeti Sahte İçki Mağdurlarını Ziyaret Etti

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirdiği parti heyeti, Ankara'da sahte içki nedeniyle tedavi altına alınan vatandaşları Etlik Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gülşah Deniz Atalar ile Ankara Milletvekili Aylin Yaman'dan oluşan heyet, Etlik Şehir Hastanesinde tedavisi sürenleri ziyaret edip, aileleriyle görüştü.

Başhekimlikten hastaların durumuna ilişkin bilgi alan heyet, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, "hayatın pahalı, ölümün bedava olduğu" günlerden geçtiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Son 3 haftada 103 yurttaşımızın maalesef hayatını kaybetmesi, bunun bir ihmal değil, bir cinayetler zinciri olduğunun çok açık bir göstergesi. Yaşananın münferit değil, siyasi iktidarın bilinçli tercihinin, kötü ekonomi yönetiminin, vergilendirme politikasının ve yaşam tarzına müdahale haline gelen politikalarının sonucu olduğunu ifade edelim. Bugün gerekli incelemelerde bulunduk. Yarın resmi makamlarla bir araya geleceğiz. Hazırlayacağımız raporu Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda Sayın Genel Başkanımıza ileteceğiz ve kendisi gerekli açıklamaları yapacak."

"Konunun takipçisi olacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz da çok ağır bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu belirterek, kaçak alkolün Türkiye için büyük bir can güvenliği ve halk sağlığı sorununa dönüştüğünü söyledi.

Merdiven altı alkol üretimine ve tüketimine yönelik denetimlerin yoğun şekilde yapılması gerektiğini dile getiren Şahbaz, "Konunun takipçisi olacağız. Resmi makamlarla görüşerek bilgi alacağız ve gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendireceğiz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Atalar ise sahte alkol ticareti yapanlarla kararlılıkla mücadelenin önemine dikkati çekerek, yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma detaylarını öğrenip kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

CHP Ankara Milletvekilli Yaman da TBMM çatısı altında bir araştırma komisyonu kurulmasını talep edeceklerini ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.