CHP İl Binadaki Su Sayaçları Üzerine Tartışma

CHP il binasındaki 'sayaç' bilmecesi

AK Partili Birol Şahin, CHP İl Başkanlığı'nın binasında bulunan barkodsuz, sayaçsız su sayaçlarının fotoğraflarını paylaşıp sordu: "Bu su bağlantıları kime ait"

BALIKESİR - Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir il binasında bulunan su sayaçları büyük soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Birol Şahin ise BASKİ'nin kestiği faturalar ile tahsil edilen rakamların farklı olduğunu iddia ederken, bir vatandaş tarafından kendisine gönderilen fotoğrafa işaret ederek, başka iş yerlerinin de bulunduğu CHP il binasında bulunan su sayaçlarının barkodsuz, abone numarasız ve sayaçsız olduğunu iddia etti. Meclis Üyesi Şahin, "Bu su bağlantıları kime ait" diye sordu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Birol Şahin, yaptığı açıklama ile BASKİ'ye yüklendi. Şahin, "Burada 6 tane su bağlantısı var. Bunların birinde sayaç yok. Sayaç olanların 4'ü boşta. Sadece birinde barkod yani abone numarası var. Biliyorsunuz, vatandaş bu abone numarasını gösteriyor. Ücretlendirme ona göre yapılıyor. Bunların sadece birinde var 4 tanesinde yok. Burası CHP il binasının bulunduğu binanın su boru bağlantılarının olduğu yer. Bana gönderilen fotoğrafta 6 su bağlantısı var. 1 tanesinde sayaç yok, su doğrudan sayaçsız akıyor. 4 tane sayaçta abone kartı-barkodu yok, sadece 1 sayaçta abone kartı var. Su tüketimini okumaya gelen görevli bu 6 bağlantının sadece su abone kartı olanı okuyabilir. CHP il binasında olduğu iddia edilen bu durumu BASKİ görmedi mi, bugüne kadar neden işlem yapmadı, bu su bağlantıları kime ait" dedi.

AK Partili Şahin, vatandaşlardan gelen şikayetlere göre BASKİ'nin su faturalarında fazla tahsilat yaptığını da iddia etti. Şahin, "Vatandaşa gönderilen fatura ile veznede tahsil edilen miktar farklı. Aradaki fark 30 TL'ye kadar çıkabiliyor. Fatura yanlış kesilmiş, doğru olan bizim kayıtlarımız deniyor. Bu kabul edilemez. Banka otomatik ödemeleri üzerinden fazla tahsilat yapıldığına dair örnekler var" şeklinde konuştu.