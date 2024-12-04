CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı Beylikdüzü\'nde Gerçekleşti

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Danışma Kurulu Toplantısı Beylikdüzü'nde düzenlendi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen "1. Yılımızda Parti Programı Konulu İl Danışma Kurulu Toplantısı", Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Parti grup programının konuşulduğu toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, İstanbul ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı politikalarının simgesi, dayanışmanın ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışının sembolüdür. Bunda İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinin çok büyük etkisi var. Bu salonda adalet için mücadele etmeye, halk için çalışmaya ve dirayet göstermeye kararlı insanlar olarak bir araya geldik. CHP'li belediyeler olarak şartlar ne olursa olsun halkın yanında olmayı görev biliyoruz. Biz, temel belediyecilik hizmetlerini yerine getirip, görevimizi yaptık deyip makamlarında oturanlardan değiliz. Halkımız için kalıcı ve etkili projeler üretiyoruz. Bütçelerimizin önemli bir kısmını sosyal yardımlara, çocuklara, gençlere, kadınlara ve dezavantajlı kesimlere ayırıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle bu ülkenin en köklü değişimine imza atmıştır. Türkiye'yi hak ettiği geleceğe taşıyacak olan da bizleriz. Sosyal adalet ve insanca yaşama hakkı için mücadelemiz devam edecek" diye konuştu. - İSTANBUL