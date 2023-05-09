Canan Kaftancıoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Suç işleme! Yine de sen bilirsin bitanesi - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Suç işleme! Yine de sen bilirsin bitanesi

09.05.2023 17:58

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Seçim çuvallarını polis ve jandarma taşıyacak" talimatına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Hepimizin can güvenliğini korumakla sorumlu polisi ve jandarmayı da sorumluluk alanlarının dışındaki işlerle meşgul etme, suç işleme! Yine de sen bilirsin bitanesi" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, polis ve jandarmaya sandık sonuçlarını toplama ve bilgileri excel formatında, Ankara Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'na (GAMER) göndermesi talimatına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Polisi meşgul etme" diyerek şu ifadelere yer verdi.

"SEÇİM YSK VE SİYASİ PARTİLERİN SORUMLULUĞUNDA"

Kaftancıoğlu, "Seçim YSK ve siyasi partilerin sorumluluğundadır! Yapamadığın işine bak sen. Hepimizin can güvenliğini korumakla sorumlu polisi ve jandarmayı da sorumluluk alanlarının dışındaki işlerle meşgul etme, suç işleme! Yine de sen bilirsin bitanesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Politika Canan Kaftancıoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Suç işleme! Yine de sen bilirsin bitanesi - Son Dakika


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