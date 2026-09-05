CHP İstanbul İl Başkanı Tekin: Üsküdar'da gözaltılar serbest kalmadan seçime girmeyiz - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Tekin: Üsküdar'da gözaltılar serbest kalmadan seçime girmeyiz

CHP İstanbul İl Başkanı Tekin: Üsküdar\'da gözaltılar serbest kalmadan seçime girmeyiz
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partili belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine dokunmanın çok kolay olmayacağını herkes bilecektir" dedi. Tekin, Üsküdar Belediyesi'nde gözaltına alınan iki meclis üyesi serbest kalmadığı sürece Üsküdar'da seçime girmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı Katılım ve Rozet Takma Töreninde konuşan İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine dokunmanın çok kolay olmayacağını herkes bilecektir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında Gürsel Tekin'in katılımıyla İl Başkanlığına katılım ve rozet takma töreni gerçekleşti. Törene İl Başkanı Tekin'in yanı sıra il teşkilatından yöneticiler, kadın kolları üyeleri, bazı partililer ve davetliler katıldı. Rozet takma töreni öncesi İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin kameraların karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine dokunmanın çok kolay olmayacağını herkes bilecektir"

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar ve yaşanan gözaltılar hakkında da konuşan Gürsel Tekin," Avukat arkadaşlarımıza talimat verdim. Bir çalışma yapacaklar ve önümüzdeki günlerde detaylı bütün bilgileri sizlerle paylaşacağız. Asla öyle Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine dokunmanın çok kolay olmayacağını herkes bilecektir. Soruşturma yapılmaz mı? Elbette yapılır. Dibine kadar soruşturma yapılsın, hiç sorun yok. Soruşturmada en ufak bir tereddüdümüz yok" dedi.

" Üsküdar Belediyesi'nde gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest kalmadığı sürece Üsküdar'da seçime girmemiz mümkün değil"

Üsküdar Belediyesi'nde yaşanan gözaltılar ve oradaki seçim gündemine değinen İl Başkanı Tekin, "Şimdi çok açık ve net söylüyorum: Bu organize işlere müsaade etmeyeceğiz. Milletin iradesi, ancak milletin kendisi değiştirebilir. Seçim dönemi, takvim biter; bittikten sonra gidersiniz, istediğiniz yerde aday olursunuz. Şimdi iki tane arkadaşımız da, belediye meclis üyesi arkadaşımız gözaltında. Öncelikle milletin iradesinin tecelli edebilmesi için bir kere bu iki tane arkadaşımızın serbest bırakılması lazım. Gelip oyunu kullanacak. Bu arkadaşlarımız serbest kalmadığı sürece bizim Üsküdar'da seçime girmemiz mümkün değil kardeşim, bunu bilin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Başkanı Gürsel Tekin iki Roman kadına temsili olarak rozet takarken, bugünkü törene yoğunlukla katılım sağlayan Roman vatandaşlarla aile fotoğrafı çektirdi. Son olarak bugünkü törende 8 kişiye temsili olarak rozet takılırken 70 kişi ise partiye kayıt yaptırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP İstanbul İl Başkanı Tekin: Üsküdar'da gözaltılar serbest kalmadan seçime girmeyiz - Son Dakika

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