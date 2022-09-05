CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışına AK Parti'den sert tepki: Demirtaş'ı da eş genel başkan yapın - Son Dakika
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CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışına AK Parti'den sert tepki: Demirtaş'ı da eş genel başkan yapın

05.09.2022 08:30

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı bir canlı yayında, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerini sarf etti. Skandal sözlere AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tepki gösterdi. Turan, "Oldu olacak Selahattin Demirtaş'ı eş genel başkan yapın. Bence artık kendinize gelin! Bu ülke hepimizin…" şeklinde konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün TV100 ekranlarında yayınlanan "Pazar Siyaseti" programının konuğu oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Tekin'e "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" diye soruldu. Bu soruya karşılık olarak TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini belirten ve mevcut TBMM Başkanvekilinin HDP milletvekili olduğundan örnek veren Tekin, HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü ifade etti.

"ELBETTE HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

Açıklamalarında Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye konuştu.

"OLDU OLACAK DEMİRTAŞ'I DA EŞ GENEL BAŞKAN YAPIN"

Bu sözler sosyal medyada bazı vatandaşların ve siyasilerin tepkisini çekerken AK Parti kanadından da ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından "Oldu olacak Demirtaş'ı ya da dün bu tweet'i atan Sezai Temelli'yi "eş genel başkan" yapın da rahatlayın! Dün "KHK'lıların hepsini göreve iade edeceğiz" dediniz, bugün "HDP'ye bakanlık verelim" diyorsunuz. Yarını düşünemiyorum bile! Bence artık kendinize gelin! Bu ülke hepimizin…İyi geceler!" ifadelerini kullandı.

CHP'li vekilin 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' sözlerine AK Parti'den sert yanıt: Oldu olacak Demirtaş'ı da eş genel başkan yapın
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CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' sözlerine İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz? CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' sözlerine İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz? CHP milletvekili Gürsel Tekin, 'İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?' sorusunu cevapladı: Elbette verilebilir CHP milletvekili Gürsel Tekin, 'İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?' sorusunu cevapladı: Elbette verilebilir

Gürsel Tekin, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' çıkışına AK Parti'den sert tepki: Demirtaş'ı da eş genel başkan yapın - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışına AK Parti'den sert tepki: Demirtaş'ı da eş genel başkan yapın - Son Dakika
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