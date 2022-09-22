CHP'li Gürsel Tekin'in ardından CHP'li Aytuğ Atıcı: HDP yasal ve meşru bir siyasi partidir, tabii ki bakanlık vermek zorundasınız

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ''HDP'ye bakanlık verilebilir'' söylemi ile tepkilerin odağı olmuştu. İYİ Parti ve CHP cephesinden Tekin'e birçok tepki gelmişti. Tartışmaları alevlendirecek bir açıklamada eski CHP'li vekil ve CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'dan geldi.

Aslında Tekin'in sarf ettiği cümlede bir şey olmadığını ifade eden Atıcı, "Olayın bir teorik boyutu var, bir de pratikte uygulama boyutu var. Teorik boyutuna göre HDP; yasal ve meşru bir siyasi partidir. Eğer siz HDP ile ittifak ya da koalisyon yaparsanız, tabii ki bakanlık vermek zorundasınız'' dedi.

''İTTİFAK YOKSA NİYE BAKANLIK VERESİNİZ?''

Atıcı sözlerinin devamında, ''Eğer ittifak ve koalisyon yoksa niye bakanlık veresiniz? Teorik olarak anayasaya göre parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere bakanlık verilir. Hatta grubu yoksa bile, milletvekili değilse bile bakanlık verilebilir" ifadelerini kullandı.

''YADIRGIYOR VE TEZAT BULUYORUM"

Atıcı, konuşmasında 2015 seçim hükümetinde HDP'ye bakanlık verildiğini hatırlattı. Bakanlıkta görev alan HDP'lilerin kötü insanlar olmadığını söyleyen Atıcı, "Burada ben HDP'lilere bakanlık veren bir zihniyetin, 'Vay sen CHP olarak nasıl HDP'ye bakanlık vermeyi düşünebilirsin' bile demesini yadırgıyorum ve tezat buluyorum" dedi.

GÜRSEL TEKİN NE DEMİŞTİ?

Tekin, konuk olduğu bir programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" şeklinde gelen bir soruya "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" açıklamasını yapmıştı.