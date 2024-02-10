Politika

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Buca ve Bayraklı'da incelemelerde bulundu.

Seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre Tugay, Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Daha sonra CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman ile Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneğini ziyaret eden Tugay, başkan Uğur Şengöz ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Tugay açıklamasında elektrik fiyatlarında indirim yapılması halinde su fiyatlarını da düşürme sözü verdiğini ifade etti.

Tugay, şunları kaydetti:

"İzmir, 2 yıl içerisinde en ucuz suyu, toplu ulaşımı olan şehirlerinden biri olacak, namus sözü gibi söz veriyorum. Bu şehirde hiç kimsenin bir mağduriyet yaşamasını istemem. Nerede, neyi tasarruf edebiliyorsak, nerede hangi harcamadan kısmamız gerekiyorsa her türlü şeyi yapacağım. Halkımıza belediye hizmetlerini en ucuz, en uygun fiyatla mutlaka ulaştıracağım."

Tugay, daha sonra CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal ile Bayraklı'da muhtarlarla buluştu. Tugay'a ziyaretinde Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin de eşlik etti.