CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Bayraklı Şehir Hastanesine monoray yapmayı planlıyor

Politika

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçilmesi halinde Bayraklı Şehir Hastanesine ulaşımı rahatlatmak amacıyla monoray yapmayı planladıklarını söyledi.

Seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre Tugay, Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (İZSİAD) Çarşamba Toplantısı'na katıldı.

Tugay, burada yaptığı değerlendirmede Bayraklı Şehir Hastanesine ulaşım konusunda yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek üzere monoray projesinin gündeminde olduğunu bildirdi.

Bölgedeki soruna çözüm bulmak için karayolu ve teleferik gibi projeler öne sürüldüğünü aktaran Tugay, "Daha hızlı bir çözüm için Bayraklı'nın içinden oraya ulaşan bir yol ihtiyacı var. Farklı bir fikir geliştirme düşüncesindeyim, fizibilitesi yapılmalı. Bir monoray fikri var aklımda. Olursa Türkiye'nin ilk monorayı olacak. Biraz maliyeti yüksek bir iş olabilir ama yine de bunu yapmaya değer. İlk elden karayolunun Bayraklı'dan giden yolun genişletilmesi, düzenlenmesine dair düşüncelerimiz var. Orta vadede monoray fikri var." ifadelerini kullandı.

Tugay'ın seçim çalışmaları kapsamında Göztepe Spor Kulübünü ziyaret ederek Gürsel Aksel Stadyumu'nda inceleme yaptığı da kaydedildi.

Olimpik branşlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm tesislerinden Göztepe'yi daha fazla yararlandıracaklarını, Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü şehrin takımlarıyla yarışan değil şehrin takımlarına destek olan bir anlayış ile yöneteceklerini aktaran Tugay, Göztepe'ye tesisleşme konusunda destek olacaklarını kaydetti.