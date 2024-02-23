CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay Seferihisar\'da ziyaretlerde bulundu

Politika

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim çalışmaları kapsamında Seferihisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre Tugay, ilçede balık mezatına giderek açık artırma ile kilosu 200 liraya fener balığı satın aldı. Akarca Sahili'nde yürüyen Tugay, Akarcalılar Derneği'nde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Tugay, daha sonra muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kent konseyi ve partililer ile bir araya geldi.

Seferihisar'da çok güzel işler yapıldığını, bundan sonra da hizmet kalitesinin arttırılacağını vurgulayan Tugay, şunları kaydetti:

" Balçova'da çocukluğum, Buca'da gençliğim geçti, Bornova'da üniversite okudum, Tire'de devlet hastanesinde doktor olarak çalıştım. Balıklıova'da yazlığımız vardı. Seferihisar'a günübirlik geldik, gittik. Doğasına insanına hayran olduğum bir yer. Zaman içinde kalitesini arttırdı, çok nitelikli insanların yurdumuzun her yerinden gelip yerleştiğini biliyorum. Bu kaliteyi karşılayacak şehircilik hizmeti gerektiğinin farkındayım. Seferihisar güzel gelişim gösterdi. Tunç Soyer başkanımızın buraya katkılarını biliyorum, yaptığı çalışmalarla kendisine sevgi ve minnet doluyuz. Bu bir bayrak yarışı, partimiz böyle uygun gördü, bayrak bizde olacak. Bundan sonraki hizmet dönemimizde Seferihisar'ın kalitesine kalite katmak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, gücüne güç katmak, insanların üretme isteğine kültürel faaliyetlere katkıda bulunmak düşüncesi içerisindeyim."

Tugay, ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Seferihisar Yarımada Teknik Şantiyesi ve Seferihisar Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti.