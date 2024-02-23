CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay Seferihisar\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin'le birlikte Seferihisar ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Başkan adaylarının ilk durağı Sığacık Balık Mezatı oldu. Tugay, balık mezadından açık arttırma ile kilosu 200 TL'ye fener balığı satın alırken, CHP Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in mezattaki sıkı pazarlığı gülümsetti. Ardından muhtarlar ve STK temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen Tugay ve Yetişkin, sonrasında İZSU, İztaşıt, İtfaiye, Yarımada Fen İşleri Şantiyesi, Yerel Hizmetler ve Çocuk Belediyesi'ni ziyaret ederek. belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti, Akarca ve Ürkmez'i de ziyaret eden CHP'li öaşkan adayları, ilçe esnaflarının ve vatandaşların taleplerini dinledi. Küçükbaş hayvan üretimi yapan İbrahim Özoğul'a da misafir olan Tugay ve Yetişkin, üreticilere destek olacakları sözüıg verdi.
"Birlikte çalışmaya devam edeceğiz"
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Cemil Tugay bana her zaman ağabeylik etti. Önümüzdeki 5 yılda da beraber uyum içinde çalışacağız. 5 yıl boyunca muhtarlarımızla ve STK'larımızla çalıştık. Yeni dönemde de çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
"Seferihisar'ın parçası olacağım"
Seferihisar'ın bir parçası olacağını belirten CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ise şunları kaydetti:
"Seferihisar'ın İsmail başkanım gibi parçası olacağım. Önce koruyacağız sonra güzellik ve niteliklerini artıracağız. Bundan 5 sene sonra, her şeyin çok daha iyi olduğunu göreceksiniz. İsmail Başkanla iyi tanışıyoruz birlikte 5 yıl geçirdik, birlikte çalışmak ve uyum yakalamak güzel olacak. Zaten burayı seviyoruz başkanını da seviyoruz. O yüzden hep beraber her şeyin güzel olacağına inanıyorum. O yüzden gelin birlik olalım aile olalım. Bundan sonraki hizmet dönemimizde Seferihisar'ın kalitesine kalite katmak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, gücüne güç katmak, insanların üretme isteğine kültürel faaliyetlere katkıda bulunmak düşüncesi içerisindeyim. Bunu yapacak kapasite ve deneyimimiz var. En önemli özelliğimiz şehrimizin, insanlarımızın değerini biliyoruz. Herhangi bir yere rant ve çıkar gözüyle bakmıyoruz. İsmail başkan buranın bir parçası, ben de öyleyim. Önce koruyacak, sonra niteliğini artıracak, değerlerine sahip çıkacağız." - İZMİR
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