CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den "NAe Sao Paulo" gemisine ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den "NAe Sao Paulo" gemisine ilişkin açıklama

03.08.2022 13:26
CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den "NAe Sao Paulo" gemisine ilişkin açıklama

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Aliağa ilçesinde sökümü gündeme gelen Brezilya donanmasına ait uçak gemisi "NAe Sao Paulo"ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Aliağa ilçesinde sökümü gündeme gelen Brezilya donanmasına ait uçak gemisi "NAe Sao Paulo"ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partisinin Aliağa İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Yücel, çocukların asbest soluyarak büyümesini, burada çalışan işçilerin de zehir solumasını istemediklerini ifade etti.

"NAe Sao Paulo"gemisini istemediklerini vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"Hindistan'da, bu geminin ikizi olan ve 760 ton asbest barındıran geminin sökümü mahkeme kararıyla durduruldu. Geriye bu çöpü kabul edebilecek tek ülke kaldı o da Türkiye. Bu geminin sökümünü yapmak zorunda mıyız? Bu tonlarca asbest yüklü geminin Aliağa'ya getirilmesinin karşısındayız. Avrupa ülkelerinin böyle zehirli atıklarını kendileri bertaraf etmeyip Türkiye'yi çöplük olarak kullanmasının karşısındayız."

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise Brezilya donanmasına ait uçak gemisi "NAe Sao Paulo"nun Aliağa'da sökülmesine karşı olduklarını, bu konuya yetkililerin duyarlı olmasını beklediklerini dile getirdi.

YORUMLAR
500
CHP'nin, TBMM'yi olağanüstü toplama çağrısı yeterli sayıya ulaşamadı CHP'nin, TBMM'yi olağanüstü toplama çağrısı yeterli sayıya ulaşamadı Aytun Çıray'dan Bakan Kurum'a, Sao Paulo Soruları: 'Sökümünden Hangi Şirketler Sorumlu Olacak, Bu Şirket ya da Şirketler ile İlişkiniz Ne?' Aytun Çıray'dan Bakan Kurum'a, Sao Paulo Soruları: 'Sökümünden Hangi Şirketler Sorumlu Olacak, Bu Şirket ya da Şirketler ile İlişkiniz Ne?'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Yücel, Sao Paulo, Aliağa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den 'NAe Sao Paulo' gemisine ilişkin açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:33 Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 13:26:49. #1.11#
SON DAKİKA: CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den "NAe Sao Paulo" gemisine ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement