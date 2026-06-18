İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, CHP meclis grubuyla olağanüstü toplandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin İzmir il yönetimini ve İl Başkanı Çağatay Güç'ü görevden almasının ardından meclis grubu ve ilçe belediye başkanları ile olağanüstü toplandı. CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter, "Başkanımız şu an ilçe belediye başkanlarıyla toplantı halinde. CHP İzmir İl Başkanımız Çağatay Güç'ün görevden alınması kararını doğru bulmuyoruz ve tanımıyoruz" dedi.

CHP Genel Merkezinin İzmir il yönetimini ve İl Başkanı Çağatay Güç'ü görevden almasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, meclis grubu ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Toplantı esnasında açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter, "Başkanımız şu an ilçe belediye başkanlarıyla toplantı halinde. CHP İzmir İl Başkanımız Çağatay Güç'ün görevden alınması kararını doğru bulmuyoruz ve tanımıyoruz. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır" dedi.

Soru almayacaklarını söyleyen Yeter, daha sonra toplantıya geri döndü. - İZMİR