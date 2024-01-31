CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın: Üniversite öğrencileri temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

Politika

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, üniversite öğrencilerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin maddi sorunlar yaşadığını savundu.

Çok sayıda öğrencinin üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını ileri süren Taşkın, üniversite mezunlarının yüzde 40'ının işsiz olduğunu iddia etti.

Yüksel Taşkın, üniversite öğrencilerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade ederek, "Öğrenciler ailelerinden destek almaya muhtaç. Cumhuriyet dönemi boyunca her yeni kuşak bir önceki kuşaktan daha iyi yaşamış. Bu iktidar zamanında yoksullaşan orta sınıfla beraber bu başarı da yok oldu." dedi.