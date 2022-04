CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Amasya'da konuştu - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Bizim partimiz Kurtuluş Savaşı mücadelesinden, savaş meydanlarından çıkarak kurulmuş bir partidir, öyle 5 yıldızlı otellerde, beş kişinin imzasıyla, İçişleri Bakanlığına dilekçeyle kurulmuş bir parti değildir." dedi.

Nazlıaka, partisinin Taşova İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kadın kolları olarak her geçen gün CHP ailesini büyüttüklerini söyledi.

Kadınlarla ilgili sosyal güvenlik projelerini aktaran Nazlıaka, "İktidara geldiğimizde ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz. Kadın bakanlığı kuracağız. Kadınların eşitliğiyle ilgili yasaları hayata geçireceğiz. Aile sigortasını hayata geçireceğiz. Temsilde kadınlara eşitlik sağlayacağız." diye konuştu.

CHP'nin ilk seçimlerde iktidara geleceğine inandığını ifade eden Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimiz geleceksizlik kaygısı yaşıyorlar. Esnafımız her gün kepenk kapatıyor, ağır elektrik faturaları altında eziliyor. Çiftçimiz ise her gün artan girdi maliyetleri nedeniyle gerçekten can çekişiyor. Dolayısı ile halkımız zor bir dönemden geçiyor. Türkiye'de çalışanların yüzde 60'ı asgari ücret alıyor. Dolayısıyla halkımız her geçen gün biraz daha açlıkla sınanıyor ama bu tablo bizlerin asla ve asla umutsuz olması için bir gerekçe değil. Tam tersi bu tablo ülkenin CHP ve dostları ile birlikte yönetilmeye ne kadar ihtiyaç duyduğunun da temel bir göstergesidir. Bizim partimiz Kurtuluş Savaşı mücadelesinden, savaş meydanlarından çıkarak kurulmuş bir partidir, öyle 5 yıldızlı otellerde, beş kişinin imzasıyla, İçişleri Bakanlığına dilekçeyle kurulmuş bir parti değildir."