CHP\'nin bayramlaşmasında "Özel-Kılıçdaroğlu" gerginliği

28.05.2026 20:21  Güncelleme: 20:27
CHP Karabük İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programında, parti içi Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu tartışmaları nedeniyle milletvekili Cevdet Akay ile partililer arasında gerginlik yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, parti içindeki "Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu" tartışmaları nedeniyle gerginlik yaşandı.

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa partililer katıldı. Son günlerde CHP'de yaşanan gelişmeler ve kurultay tartışmaları da programın gündem başlıkları arasında yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Yaşar, partide birlik ve beraberlik açısından herhangi bir sorun olmadığını belirterek CHP örgütünün Karabük'te ortak hareket ettiğini söyledi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, partisinin İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programında partililerle bir araya geldi. Program sırasında bazı partililerin, CHP'de yaşanan son süreçle ilgili milletvekilinden açıklama beklediklerini söyledi.

Safranbolu'daki bayramlaşma programında da bazı partililerin, Akay'ın Özgür Özel'e destek verdiğine yönelik açık bir açıklamada bulunmamasına tepki gösterdiği belirtildi. Tepkiler üzerine partililer ile milletvekili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kendisine yönelik eleştiriler üzerine konuşan Akay, her iki genel başkan döneminde de görev yaptığını belirterek kurumsal kimliğe vurgu yaptı. Akay, "Her iki genel başkanlıkla da çalıştım. Her iki genel başkanlıkla da çalışırken bütün gücümle çalıştım, kurumsal kimliğe riayet ederek çalıştım. Bu süreci istemeyen, bu olayla karşılaşmak istemeyen vekillerden biriyim ben. Bu 3 yıllık süreç içerisinde karşılaşmadığımız konu kalmadı. Partinin içerisine bir sürü müdahaleler olmaya çalıştı" dedi.

Bayramlaşma programında konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, Özgür Özel'in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
