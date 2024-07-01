CHP Kayseri İl Başkanlığı, Suriyeli bir şahsın 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz olayını kınadı - Son Dakika
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Politika

CHP Kayseri İl Başkanlığı, Suriyeli bir şahsın 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz olayını kınadı

CHP Kayseri İl Başkanlığı, Suriyeli bir şahsın 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz olayını kınadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı, dün akşam saatlerinde Kayseri'de Suriye vatandaşı bir şahsın 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Taciz olayını kınayan CHP Kayseri İl Başkanlığı, suçluların en ağır şekilde cezalandırılması ve adaletin tecelli etmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

01.07.2024 11:56
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı; dün akşam saatlerinde gerçekleşen taciz olayını kınandığı belirtilerek, "Taciz olayı, vicdan sahibi her bireyi derinden yaralamış ve haklı bir öfkeye neden olmuştur" denildi.

CHP Kayseri İl Başkanlığı; dün akşam saatlerinde Kayseri'de Suriye vatandaşı bir şahsın 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmasıyla ilgi olarak açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün, ilimizde meydana gelen toplumumuzda derin bir üzüntü ve infial oluşturan bu elim olay nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Suriyeli bir sığınmacının, 5-6 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik gerçekleştirdiği taciz olayı, vicdan sahibi her bireyi derinden yaralamış ve haklı bir öfkeye neden olmuştur. Bu tür olaylar toplumumuzun huzuru adına kabul edilemez ve affedilmez bir durumdur. Bu vahim olayı kınıyor ve lanetliyoruz. Başta mağdur çocuğumuz ve ailesi olmak üzere, bu olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, onların yanında olduğumuzu buradan bildiriyoruz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve adaletin tecelli etmesi için yetkili mercilere çağrıda bulunuyoruz. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesini talep ediyoruz. Bir kez daha, bu menfur olayı kınıyor, adaletin en kısa sürede tecelli etmesini diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak, toplumumuzun huzur ve güvenliğini sağlamak adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kayseri, Suriye, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kayseri İl Başkanlığı, Suriyeli bir şahsın 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz olayını kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Kayseri İl Başkanlığı, Suriyeli bir şahsın 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz olayını kınadı - Son Dakika
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