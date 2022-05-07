CHP, kira artışlarını TBMM gündemine taşıyacak - Son Dakika
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CHP, kira artışlarını TBMM gündemine taşıyacak

07.05.2022 15:20
CHP, kira artışlarını TBMM gündemine taşıyacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kira artışlarıyla ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif edeceklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kira artışlarıyla ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif edeceklerini söyledi.

Özel, partisinin Antalya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının yüksek olduğunu dile getirerek, vatandaşların bu rakamların altında ezildiğini belirtti.

TÜİK'e göre yıllık enflasyonun yüzde 69,97 ancak halkın hissettiği gerçek enflasyondaki yıllık artışın yüzde 157'ye yükseldiğini savunan Özel, bütün sendikaların ayağa kalkarak hükümetle masaya oturup asgari ücrette düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'deki sığınmacılar konusuna değinen Özel, CHP olarak sığınmacılara karşı değil, sığınmacı olayını doğuran yanlış politikalara karşı olduklarını belirtti.

CHP'nin sosyal demokrat parti olarak ırkçılık temelli yabancılık düşmanlığı yapmayacağını ifade eden Özel, "CHP olarak Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatını kurarak başta Suriye'ye, Orta Doğu'ya barış getirmeyi vadediyoruz. Esad ile oturulacak, konuşulacak, barışılacak. Avrupa Birliği'nden, Birleşmiş Milletler'den gerekli fon alınacak, oradaki barış ve insani yaşam Türkiye ile Avrupa Birliği garantörlüğünde. Güle oynaya Suriyeliler gidecektir." diye konuştu.

Kira artışları için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması teklifi

Özel, Rusya- Ukrayna savaşı sonrası artan konut fiyatlarına ilişkin de CHP olarak bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Sahil yörelerinde Rusya ve Ukrayna'dan gelen uzun vadeli kiralamanın 7 kata varan kira artışlarına neden olduğunu ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Bu durumun ev sahipleriyle kiracılar arasında bir gerilim, tartışma alanına dönüştüğünü ve infial yarattığını da gözlemliyoruz. Meclis açıldıktan sonra CHP Grup önerisiyle tüm siyasi partilere artan kiralar, kiraların yarattığı sorunlar ve mülk sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan sorunların tespit edilmesi ve çözüm getirilmesine yönelik önerilerin tartışılacağı bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Bu soruna Meclisin el koymasını öneriyoruz. Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını, siyasi partilerin araştırma komisyonlarında temsil edilmesini ve hızlı bir şekilde bu sorunu Meclisin bir komisyon eliyle ele alıp sonra da çözüm önerilerini Türkiye gündemine getirmesini öneriyoruz."

CHP, kira artışlarını TBMM gündemine taşıyacak
CHP, kira artışlarını TBMM gündemine taşıyacak

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Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Araştırma, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP, kira artışlarını TBMM gündemine taşıyacak - Son Dakika


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