CHP Kırşehir Gençlik Kollarında değişim - Son Dakika
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CHP Kırşehir Gençlik Kollarında değişim

15.05.2022 11:40
CHP Kırşehir Gençlik Kollarında değişim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na ataması yapılan Ahmet Aydoğan, gençlerle tanışma etkinliğinde bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na ataması yapılan Ahmet Aydoğan, gençlerle tanışma etkinliğinde bir araya geldi.

Tanışma etkinliğine, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Davut Kaya, Buğra Mert Köksal ve Ana Kademe Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Seher Ekicioğlu ve üyeler katıldı. Kentte bulunan özel bir işletmede gençlerle bir araya gelen CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan, "Sevgili genç arkadaşlarım, kardeşlerim ve yoldaşlarım. Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına atamam yapıldı" dedi. Gençleri kaynaştırma amacında olduğunu ifade eden Aydoğan; "Amacımız birbirlerini tanımayan arkadaşlarımızı tanıştırıp kaynaştırmak. Sizlerin görüş ve önerilerini dinlemek. En önemlisi ise CHP Gençliğinin Birliktelik resmini çizmek" diye konuştu.

Gençlerin birlikteliği çay sohbetinin ardından sonra sona erdi. - KIRŞEHİR

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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