CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var

Politika

CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iletişime açık olacağını söylemesi üzerine, iki isim ilk olarak önceki gün 23 Nisan resepsiyonunda bir araya geldi. Erdoğan'ın Özel'e çay davetiyle buluşan liderler, görüşmenin gelecek hafta yapılmasını kararlaştırdı.

GÖRÜŞME BAŞLIKLARINDAN BİRİ YENİ ANAYASA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme başlıklarından birinin yeni anayasa çalışmaları olacağını belirterek "CHP'nin de böyle bir değişime destek verebileceği inancındayım" dedi.

ÖZEL KURMAYLARIN FİKİRLERİNİ DİNLEDİ

Özel ise görüşme için partisinin belediye başkanlarının, il başkanlarının ve kurmaylarının fikirlerini dinledi. Anayasa tartışmalarıyla ilgili Özel'in "Sayın Erdoğan'ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam" sözlerine gönderme yapan parti kurmayları şu değerlendirmeyi yaptı; "Yeni dönemde artık son seçimlerden Türkiye'nin birinci partisi olarak çıktığımız için iletişime kapalı olmadığımızı söylemiştik. Elbette fikirleri dinleyeceğiz. Ancak görüşmenin tek başlığı bu olmaz. Ayrıca mevcut anayasaya uyulmadan da yeni bir anayasa yapılmaz. Elimizde mevcut anayasaya uyulmadığı için yaşanan bir yargı krizi ve vekilliği düşürülen bir milletvekili var. Anayasaya uygun olmayan Can Atalay kararı, AİHM kararları gibi durumlar var. Bunların hepsi de genel başkanımızın gündeminde."

"EMEKLİLERİ MUTLAKA SORARIZ, ATANMAYAN ÖĞRETMENLER VAR"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ekonominin de ayrı bir başlık olduğunu söyleyen kurmaylar, "Emeklileri mutlaka sorarız. Atanmayan öğretmenler de var. Toplumun çözüm beklediği böyle pek çok konu da gündemimizde" dedi. Dış politikanın da ayrı bir başlık olacağını aktaran kurmaylar, "Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri hepimiz takip ediyoruz. Genel başkan Filistin konusunu hassiyetle takip ediyor ve bu konuda cumhurbaşkanı ile mutlaka değerlendirmeleri olacaktır" diye konuştu.