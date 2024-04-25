CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var - Son Dakika
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Politika

CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gelecek hafta yapılması kararlaştırılan görüşme için kurmaylarının fikirlerini aldı. Tek gündemin yeni anayasa çalışmaları olmadığını belirten parti kurmaylarının "Anayasaya uygun olmayan Can Atalay kararı, AİHM kararları gibi durumlar var. Bunların hepsi de genel başkanımızın gündeminde. Emeklileri mutlaka sorarız. Atanmayan öğretmenler de var. Toplumun çözüm beklediği böyle pek çok konu da gündemimizde" dediği öğrenildi.

25.04.2024 07:48  Güncelleme: 08:00
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CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iletişime açık olacağını söylemesi üzerine, iki isim ilk olarak önceki gün 23 Nisan resepsiyonunda bir araya geldi. Erdoğan'ın Özel'e çay davetiyle buluşan liderler, görüşmenin gelecek hafta yapılmasını kararlaştırdı.

GÖRÜŞME BAŞLIKLARINDAN BİRİ YENİ ANAYASA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme başlıklarından birinin yeni anayasa çalışmaları olacağını belirterek "CHP'nin de böyle bir değişime destek verebileceği inancındayım" dedi.

ÖZEL KURMAYLARIN FİKİRLERİNİ DİNLEDİ

Özel ise görüşme için partisinin belediye başkanlarının, il başkanlarının ve kurmaylarının fikirlerini dinledi. Anayasa tartışmalarıyla ilgili Özel'in "Sayın Erdoğan'ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam" sözlerine gönderme yapan parti kurmayları şu değerlendirmeyi yaptı; "Yeni dönemde artık son seçimlerden Türkiye'nin birinci partisi olarak çıktığımız için iletişime kapalı olmadığımızı söylemiştik. Elbette fikirleri dinleyeceğiz. Ancak görüşmenin tek başlığı bu olmaz. Ayrıca mevcut anayasaya uyulmadan da yeni bir anayasa yapılmaz. Elimizde mevcut anayasaya uyulmadığı için yaşanan bir yargı krizi ve vekilliği düşürülen bir milletvekili var. Anayasaya uygun olmayan Can Atalay kararı, AİHM kararları gibi durumlar var. Bunların hepsi de genel başkanımızın gündeminde."

"EMEKLİLERİ MUTLAKA SORARIZ, ATANMAYAN ÖĞRETMENLER VAR"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ekonominin de ayrı bir başlık olduğunu söyleyen kurmaylar, "Emeklileri mutlaka sorarız. Atanmayan öğretmenler de var. Toplumun çözüm beklediği böyle pek çok konu da gündemimizde" dedi. Dış politikanın da ayrı bir başlık olacağını aktaran kurmaylar, "Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri hepimiz takip ediyoruz. Genel başkan Filistin konusunu hassiyetle takip ediyor ve bu konuda cumhurbaşkanı ile mutlaka değerlendirmeleri olacaktır" diye konuştu.

CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var

23 Nisan, Ekonomi, AİHM, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP kurmayları: Erdoğan-Özel zirvesinin tek gündemi yeni anayasa olmayacak, toplumun çözüm beklediği pek çok konu var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Koçak: CHP başkanına ve kurmaylarına soruyorum. Seçim öncesi heryerde zikrettiğniz ve söz verdiğiniz kademeli emeklilik sözlerinizi anmaz oldunuz nedendir acaba 8 5 Yanıtla
  • Kemal YÖRÜBAŞ: 10.000 tl alan Emekliler çözüm bekliyor 3 0 Yanıtla
  • YUSUF CANER: boş muhabbet. sonuç:1 terörle mücadeleye devam edilecek. 2. Emeklilerin durumu görüşüldü 3. dış politika şöyle olacak böyle olacak.... falan fıstık.... Arkadan da YE ISTAKOZO TAK ROLEKSI, İÇ PUDRA ŞEKERİ... Deymeyin keyfime.... 0 0 Yanıtla

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