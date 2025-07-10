CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava, partinin 9 Eylül'deki kuruluş yıl dönümü etkinlikleri gerekçesiyle 15 Eylül'e ertelendi.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirildi. Davanın 30 Haziran'da görülen 3'üncü duruşmasında mahkeme, kurultayda usulsüzlük suçlamasıyla 12 kişi hakkında açılan ceza davasında Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmederek, duruşmayı 8 Eylül'e ertelemişti. CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, partinin kuruluş yıl dönümüne denk gelen 4-9 Eylül haftasında yapılacak etkinlikler nedeniyle duruşmanın ertelenmesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, duruşmayı 15 Eylül saat 10.00'a erteledi.
Son Dakika › Politika › CHP Kurultayı Davası 15 Eylül'e Ertelendi - Son Dakika
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