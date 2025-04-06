Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) partiye kayyum atanması riskine karşı aldığı kararla bugün 21. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştiriyor. Bin 300 delegenin katıldığı kurultayda CHP'ye 18 yıl Genel Başkanlık yapan Deniz Baykal krizi çıktı.
Kurultayda Divan Başkanı seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu CHP genel başkanlarını anarken Deniz Baykal'ı pas geçti. Baykal'a yakınlığıyla bilinen CHP eski Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş duruma X hesabından tepki gösterdi.
CHP eski Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, "21. Olağanüstü Kurultay Divan başkanının CHP genel başkanlarını anarken, 18 yıl genel başkanlık yapmış 2. kurucu genel başkan Deniz Baykal'ı yok sayması üzüntü vericidir. Bu anlayış kabul edilemez." tepkisi gösterdi.
Daha sonra ise Divan Başkanı seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Açılış konuşmam esnasında partimizde emeği çok büyük olan rahmetli genel başkanımız Deniz Baykal'ın ismini hata ile atlamış bulunmaktayım. Kendisinden ve ailesinden özür diliyorum. " dedi.
Son Dakika › Politika › CHP kurultayında Deniz Baykal krizi - Son Dakika
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