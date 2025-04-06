CHP kurultayında Deniz Baykal krizi

ayşe onat:

işte şimdiki. chp'nin atalarına verdiği önem.işlerine gelmez çünkü Deniz Baykal şimdikiler gibi katakullici değildi.onurlu insanları sevmeyen bir yönetim var şimdiki CHP de .Haydi CHP'liler bu olmadı diyebilin diyebilecek özgür iradeniz var mı....beğeniler alaşağı lütfen ben öyle seviyorum.