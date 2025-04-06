CHP kurultayında Deniz Baykal krizi - Son Dakika
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Politika

CHP kurultayında Deniz Baykal krizi

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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı bugün gerçekleşti. Kurultayda, partiye 18 yıl genel başkanlık yapan Deniz Baykal'ın adı anılmadı. Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, genel başkanları anarken Baykal'ı saymadı. Bu duruma, Baykal'a yakınlığıyla bilinen eski Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş tepki gösterdi ve ''Bu anlayış kabul edilemez'' dedi.

06.04.2025 11:58  Güncelleme: 12:20
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) partiye kayyum atanması riskine karşı aldığı kararla bugün 21. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştiriyor. Bin 300 delegenin katıldığı kurultayda CHP'ye 18 yıl Genel Başkanlık yapan Deniz Baykal krizi çıktı.

Kurultayda Divan Başkanı seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu CHP genel başkanlarını anarken Deniz Baykal'ı pas geçti. Baykal'a yakınlığıyla bilinen CHP eski Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş duruma X hesabından tepki gösterdi.

"KABUL EDİLEMEZ"

CHP eski Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, "21. Olağanüstü Kurultay Divan başkanının CHP genel başkanlarını anarken, 18 yıl genel başkanlık yapmış 2. kurucu genel başkan Deniz Baykal'ı yok sayması üzüntü vericidir. Bu anlayış kabul edilemez." tepkisi gösterdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Daha sonra ise Divan Başkanı seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Açılış konuşmam esnasında partimizde emeği çok büyük olan rahmetli genel başkanımız Deniz Baykal'ın ismini hata ile atlamış bulunmaktayım. Kendisinden ve ailesinden özür diliyorum. " dedi.

CHP kurultayında Deniz Baykal krizi

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Milletvekili, Deniz Baykal, Yılmaz Ateş, Politika, 3-sayfa, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP kurultayında Deniz Baykal krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • xpwzxtzxjq:
    Bunların birbirine saygısı yok oldu ki sagcılara saygısı olsun. Reis düşmanlığını anlayabiliyoruz. gereksiz bir parti. 20 7 Yanıtla
  • Halis demir:
    chp bu normal anormal bir durum deyilki. 17 7 Yanıtla
  • Erol AY:
    Deniz Baykal'da anılmalıydı. 17 6 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    deniz baykal devlet adamı ve lider di..bunlar ise tiyatrocu, palyaço takimı..anmamaları gayet normal 18 5 Yanıtla
  • ayşe onat:
    işte şimdiki. chp'nin atalarına verdiği önem.işlerine gelmez çünkü Deniz Baykal şimdikiler gibi katakullici değildi.onurlu insanları sevmeyen bir yönetim var şimdiki CHP de .Haydi CHP'liler bu olmadı diyebilin diyebilecek özgür iradeniz var mı....beğeniler alaşağı lütfen ben öyle seviyorum. 10 5 Yanıtla
  • 220198:
    cunku baykal solcuydu kemalistti laik di ama ulkesini cok seven biriydi digerlerinden ayrilan yonu buydu yani adinin anilmamasi cok normal 10 3 Yanıtla
  • Gkbay Fıgen:
    capkinliklariyla anılıyordu zaten o yeter 1 6 Yanıtla
  • mehmet karatas:
    Deniz BAYKAL gibi bir siyasetçiyi zaten kendileri komplo kurup gönderdiler. 0 1 Yanıtla
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