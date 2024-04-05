CHP\'li Abdurrahman Yıldız, Toroslar Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Toroslar Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Yıldız, mazbatasını aldı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanlığına seçilen Yıldız, Mersin Adliyesi'ndeki İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak görevine başladı. Eşi Feride Yıldız, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlarla birlikte mazbatasını teslim alan Abdurrahman Yıldız, mazbata teslim töreninin ardından Toroslar Belediyesine geçti. 1994 yılında kurulan ilçenin 6. dönem belediye başkanı olarak görevini yapacak olan Yıldız, belediye önünde kendisini karşılayan belediye personeline ve halka hitap etti.

"Toroslar kazandı"

Yıldız; "Biz kazandık, Toroslar ve Toroslar halkı kazandı. Bundan sonra Toroslar Belediyesi, hak, hukuk, adalet ve eşitlik temelinde yönetilecek" dedi. Başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olmak üzere kendilerine destek veren, güvenen ve inanan tüm hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Yıldız; "Toroslar'ın kıymetli halkı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Toroslar halkı seçimini yaptı. Bize görev tevdi etti. Biz de üzerimize aldığımız görevin ağırlığının farkındayız. Toroslar halkının 30 yıldır ulaşamadığı hizmetlere çok kısa bir sürede ulaşması gerektiğini, bu işin aciliyetinin, Toroslar halkının kıymetini biliyoruz. Biz kazandık, Toroslar kazandı, Toroslar halkı kazandı. Herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra sadece bize oy veren Toroslar halkı için değil, Toroslar'da yaşayan 350 bin hemşehrimiz için Toroslar'ı daha yaşanabilir, daha güzel, daha konforlu, daha kaliteli bir yaşam alanına çevirmek için yine 350 bin hemşehrimizin aklıyla, ortak kollektifli bir yönetim ile ilçeyi yöneteceğiz" diye konuştu.

"Toroslar halkı bizden eşit ve adil bir hizmet bekliyor"

"Kollarımızı bu işe aday olduğumuz için sıvamıştık. Sadece ben değil benimle Toroslar'ın daha güzel günler yaşamasını isteyen tüm dostlarımla, yoldaşlarımla bu kampanyaya başlamadan önce kolları sıvamıştık" diyen Başkan Yıldız; "Ama şunun farkındayız. 350 bin Toroslar halkı bizden eşit ve adil hizmet bekliyor. Toroslar halkı bugüne kadar elde edemediği hizmetleri bizden bekliyor. Bugüne kadar ulaştırılmayan, bugüne kadar yapılamayan ya da yapılmayan hizmetlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyor. Bunun farkındayız. Çalışan dostlarımız, işçi kardeşlerimiz, memur kardeşlerimiz, her biriniz müsterih olunuz. Alnının teriyle evine ekmek götüren, çocuklarının boğazına haram lokma sokmayan, alın teriyle çalışan hiç kimseyle problemimiz yok. Bundan sonra Toroslar Belediyesi hak, hukuk, adalet ve eşitlik temelinde yönetilecek. Herkesin yaşamı nasıl kaliteli ve konforlu hale getirilecekse bundan sonra Toroslar Belediyesi bunun için çalışacak. Bu da bizim taahhüdümüz" ifadelerini kullandı. - MERSİN