CHP\'li adayın mazbatası başka adaya verildi iddiası

Politika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde CHP'den belediye meclis üyesi adayı olan Kamuran Ersan, "Listede kendinden önceki adayın istifası sonrası kendisine verilmesi gereken mazbatanın başka bir adaya verildiği" iddiasıyla İl Seçim Kuruluna başvurdu.

Ersan, Tekirdağ Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20 Şubat'ta CHP'nin İl Seçim Kuruluna verdiği ve kamuoyuna duyurduğu listede kendisinin aday listesinde 20. sırada yer aldığının görüldüğünü belirtti.

Seçimde CHP'nin 19 üye çıkarabildiğini ifade eden Ersan, 19'uncu sıradaki meclis üyesi adayının istifa etmesi nedeniyle kendisinin mazbatayı alması gerekirken 27'nci sıradaki adaya mazbata verildiğini iddia etti.

Bunun yasaya aykırı olduğunu ve hatanın düzeltilmesi için İl Seçim Kuruluna başvurduğunu ifade eden Ersan, "Bundan sonra hukukun ne dediği önemli benim için. Hatanın düzeltilmesi için hukuki süreci takip edeceğim." dedi.

CHP "Hata yok" dedi

CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Ali Engin ise bir hatanın olmadığını belirtti.

İlk listeyi teslim etmelerinin ardından 19. sıradaki adaylarının istifa ettiğini doğrulayan Engin, "Daha sonra ikinci bir liste hazırlandı, 27'nci sıradaki adayı 19'uncu sıraya koyduk ve durumdan da iddia sahibi Ersan'ın haberi vardı." dedi.