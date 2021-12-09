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CHP'li Adıgüzel: "Şike ve teşviki yasalaştıran anlayışla iş yaparsanız foyanızı ortaya dökeriz" - Son Dakika

CHP'li Adıgüzel: "Şike ve teşviki yasalaştıran anlayışla iş yaparsanız foyanızı ortaya dökeriz"

09.12.2021 18:04
CHP'li Adıgüzel: "Şike ve teşviki yasalaştıran anlayışla iş yaparsanız foyanızı ortaya dökeriz"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "(Yeni spor kanunu) getiriyoruz, diye durumdan vazife çıkarıp, sporu doğrudan spor bakanına bağlayan, federasyonların bağımsızlığını ortadan kaldıran, şike ve teşviki yasalaştıran bir anlayışla iş yaparsanız foyanızı ortaya dökeriz." dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "(Yeni spor kanunu) getiriyoruz, diye durumdan vazife çıkarıp, sporu doğrudan spor bakanına bağlayan, federasyonların bağımsızlığını ortadan kaldıran, şike ve teşviki yasalaştıran bir anlayışla iş yaparsanız foyanızı ortaya dökeriz." dedi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda evvelsi gün Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğünü anımsattı.

"Spor Toto Teşkilatından 70-80 milyar lira usulsüz, kontrolsüz şekilde istenilen yerlere siyaset adına, her türlü kirli oyunla dağıtılmaktadır" görüşünü savunan Adıgüzel, bu nedenle Spor Toto Teşkilatının, "Türk sporundaki kara kutu ve hükümetin örtülü ödeneği" olduğunu öne sürdü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, bakanlığının bütçesine ilişkin konuşmasında, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"ne ilişkin söylediklerini dile getiren Adıgüzel, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'ne 80 yaşın üzerinde felçli, iki yaşın altında bebekler kaydettirilmiş. Şişme bir listeden, zoraki bir listeden bahsediyoruz. Fake hesabı, ismi gördük de sahte yüzücü tanımına da Sayın Bakan sayesinde ulaşmış olduk." diye konuştu.

Spor kulüplerine yönelik yasa teklifi tartışmalarına değinen Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Buradan uyarmak istiyorum; tüm bu beklentiyi, olumlu havayı kullanarak 'yeni spor kanunu getiriyoruz' diye durumdan vazife çıkarıp, sporu doğrudan spor bakanına bağlayan, federasyonların bağımsızlığını ortadan kaldıran, şike ve teşviki yasalaştıran, bu işi fırsata çeviren bir anlayışla iş yaparsanız foyanızı ortaya dökeriz. Sporda da tek adamlık yasasının getirilmesine ve sporun içine yıllardır çöreklenmiş olan bu kirli yapının devamına asla müsaade etmeyeceğiz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Kasapoğlu, Milletvekili, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Adıgüzel: 'Şike ve teşviki yasalaştıran anlayışla iş yaparsanız foyanızı ortaya dökeriz' - Son Dakika


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