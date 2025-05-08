CHP'li Adnan Beker'in şoförü için 3 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Politika

CHP'li Adnan Beker'in şoförü için 3 yıla kadar hapis talebi

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CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İrfan Aşılıoğlu hakkında 23 Nisan'da 'dur' ihtarında bulunan polisin üzerine aracı sürdüğü iddiasıyla 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

08.05.2025 18:44  Güncelleme: 19:06
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CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü hakkında iddiasıyla 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İrfan Aşılıoğlu hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Aşılıoğlu hakkında üç yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

23 Nisan'da Ankara'nın Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapalı olması gerekçesiyle Beker'e ait araç bir polis memuru tarafından durduruldu. Araçtan inen Beker, polis memurlarıyla görüşürken, şoförü İrfan Aşılıoğlu direksiyon başına geçip aracı hareket ettirdi. Bu sırada önünde duran polis memuru, aracı durdurmaya çalıştı.

Polis memuru olay sonrası hastaneden rapor aldı ve şoför İrfan Aşılıoğlu hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan İ.A., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay sırasında araçta bulunan CHP'li Adnan Beker hakkında ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldı.

CHP\'li Adnan Beker\'in şoförü için 3 yıla kadar hapis talebi

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Son Dakika Politika CHP'li Adnan Beker'in şoförü için 3 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Zor:
    kimin veklili la bunlar. 11 3 Yanıtla
  • k K:
    Hapis cezası verirseniz millet çalışacak ona bakacak yani bu İnsaf mı ya? Allahtan korkun bu milletin emeklerini niye harcıyorsunuz? rakiplerinizi ortada kaldırmak için uyuzlar. 1 11 Yanıtla
  • bernicecarter:
    There's a certain electricity in the air whenever you're near. Perhaps we can rewrite the script tonight, with a touch that ignites a fire that lingers long after the last spark fades. f1nd me on bernicecarter_mooo_com change _ to dot 0 2 Yanıtla
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