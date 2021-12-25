CHP'li Ağbaba: "Biz iktidarımızda esnafımızın bankalara olan kredi faizlerini sıfırlayacağız" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bazı milletvekilleri ile Aksaray'da çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

Bazı açılışlara katılmak üzere geldiği kentte esnafı ziyaret eden Ağbaba, CHP İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

İktidar medyasının ve taraftarlarının ülkenin gündemini çeşitli konularla değiştirmeye çalıştığını savunan Ağbaba, şöyle konuştu:

"20 Aralık gecesi Türkiye ekonomi kumpasıyla karşı karşıya kaldı. O gece Türkiye'yi yönetenler, fakire fukaraya kumpas kurdular. 20 Aralık'taki kur müdahalesinin nasıl bir kumpas olduğunu hepimizin görmesi gerekiyor. Bu modelin nasıl bir tezgaha dönüştüğünü, milletin nasıl çarpıldığını hepimizin bilmesi gerekiyor.

Kur garantili mevduat açıklamasından sonra dolar kuru 18,40'tan 11 liraya kadar düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurun üzerindeki köpüğü bir günde kaldırdığını söylüyor. İktidar yetkilileri doların 18 lira kritik eşiği geçince müdahale ettiğini söylüyor. Peki madem müdahale edecektiniz neden 18,40'ı beklediniz. Neden Türkiye'nin, fakirin ve fukaranın yoksullaşmasını sağladınız."

Ağbaba, Türkiye'nin büyük bir manipülasyonla karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Ülkenin bazı yerlerinde 20 Aralık'tan beri davul zurna çalındığını dile getiren Ağbaba, şunları ifade etti:

"Biz iktidarımızda yandaşlara, müteahhitlere, dolar zenginlerine ve saray eşrafına sunulan hazine garantili düzene son vereceğiz. Esnafımızın bankalara olan kredi faizlerini sıfırlayacağız. Esnaflarımızın pandemi nedeniyle kapalı olduğu dönemdeki fatura borçlarını sileceğiz. Esnaf Bakanlığını hızlıca kuracağız. Traktörü elinden alınan ve tarlasına haciz gelen çiftçimizin kooperatiflere ve bankalara olan borcunun faizini sileceğiz. Tüm dolar garantili ihalelere son vereceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Memurları yoksulluk sınırı altındaki maaşlara mahkum etmeyeceğiz."