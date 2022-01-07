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CHP'li Ağbaba'dan en düşük emekli aylığı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Ağbaba'dan en düşük emekli aylığı açıklaması Açıklaması

07.01.2022 10:47
CHP'li Ağbaba'dan en düşük emekli aylığı açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "2022 yılı için 2 bin 500 lira en düşük emekli aylığı, 4 bin 250 lira asgari ücretin 1,7 kat gerisinde kaldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "2022 yılı için 2 bin 500 lira en düşük emekli aylığı, 4 bin 250 lira asgari ücretin 1,7 kat gerisinde kaldı." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, artan enflasyon ve düşen alım gücünden kaynaklı olarak 2 bin 500 lira emekli aylığının, 1500 lira en düşük emekli aylığının gerisine düştüğünü savundu.

Aralık ayında üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki farkın yüzde 44 ile tarihi seviyeye ulaştığını öne süren Ağbaba, "2022 yılında yaşanacak olan zam tsunamisi, en düşük emekli aylığına yapılan 1000 liralık zamdan eser bırakmayacak, emekliler yine sefalet altında yaşamaya devam edecektir. 1000 liralık zamma rağmen emeklinin alım gücü 161 kilogram patates, 26 kilogram un, 8 kilogram tavuk daha azalmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, asgari emekli aylıklarının asgari ücretin altına sabitlendiğini savunarak şunları kaydetti:

"2019 yılında iktidar 7161 sayılı kanun ile en düşük emekli aylıklarını 1000 liraya çıkardıktan sonra 2020 yılının mart ayında pandemi destekleri ile en düşük emekli aylıklarının alt limiti 1500 liraya çıkarıldı. 2022 yılı itibarıyla en düşük asgari emekli aylığı 2 bin 500 liraya eşitlenirken 2022 yılı için asgari ücret ise 4 bin 253 lira olarak belirlendi. 2002 yılında asgari emekli aylığı 257 lira iken net asgari ücret 184 lira idi. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında asgari emekli aylığı asgari ücretin 1,39 katı iken, 2022 yılı için 2 bin 500 lira en düşük emekli aylığı, 4 bin 250 lira asgari ücretin 1,7 kat gerisinde kaldı."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Enflasyon, Emekli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Ağbaba'dan en düşük emekli aylığı açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Ağbaba'dan en düşük emekli aylığı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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