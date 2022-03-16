CHP'li Akın akaryakıt fiyatlarını eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, brent petrol fiyatları inerken Türkiye'de art arda yapılan zamların yansımasının hala geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Akın, yazılı açıklamasında, iktidarın Rusya- Ukrayna savaşı sırasında akaryakıt ürünlerine art arda yapılan zamları uluslararası piyasalardaki artışa bağladığını savundu.

Akaryakıt ürünlerine gelen zamlara gerekçe gösterilen uluslararası petrol fiyatlarının yüzde 30 oranında düşerek Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyeye gerilediğini belirten Akın, brent petroldeki artış gerekçe gösterilerek benzine yüzde 35, motorine ise yüzde 48 zam yapıldığını aktardı.

Akın, "Brent petrol fiyatındaki yüzde 30'a yakın değer kaybı Türkiye'de pompa fiyatlarına tam olarak yansıtılmadı. Brent petrol fiyatları inerken, Türkiye'de art arda yapılan zamların yansıması hala geçerliliğini korumaktadır." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarı daha önce döviz kurunda yaşanan düşüşü pompa fiyatlarına yansıtmamış, akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi'nin payını artırmayı tercih etmiştir. Akaryakıt ürünlerinde son iki gündür pompa fiyatlarına yapılan düşüş, bu dönemde yapılan zamları karşılamaktan çok uzaktadır.

Vatandaşımız kendisini rahatlatacak bir indirim beklemektedir. İktidar bir an önce fahiş oranda artan ve pek çok sektörü zorlayan akaryakıt zamları için KDV'nin indirilmesi ve ÖTV'nin kaldırılması başta olmak üzere adım atmalıdır. Aksi takdirde akaryakıt ürünlerindeki bu fahiş fiyat enflasyonun daha da yükselmesine neden olacaktır."