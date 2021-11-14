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CHP'li Akın'dan, otoyol ve köprülerdeki geçiş garantisine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Akın'dan, otoyol ve köprülerdeki geçiş garantisine ilişkin açıklama Açıklaması

14.11.2021 11:46
CHP'li Akın'dan, otoyol ve köprülerdeki geçiş garantisine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Türkiye'nin, boş kalan köprü ve otoyollara verilen yüksek garanti tutarları nedeniyle yıllarca ağır bir yük altında olacağını" kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, " Türkiye'nin, boş kalan köprü ve otoyollara verilen yüksek garanti tutarları nedeniyle yıllarca ağır bir yük altında olacağını" kaydetti.

Akın, yazılı açıklamasında, iktidarın yanlış Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikaları nedeniyle Türk lirasının sürekli değer yitirdiğini, döviz üzerinden verilen geçiş garantilerinin yükünün her gün daha da ağırlaştığını savundu.

"Türkiye, boş kalan köprü ve otoyollara verilen yüksek garanti tutarları nedeniyle yıllarca ağır bir yük altında olacaktır" ifadesini kullanan Akın, Sayıştayın resmi raporuna göre, Karayolları Genel Müdürlüğünün yalnızca otoyol ve köprülere verdiği geçiş garantilerinin, 20 milyar 540 milyon 187 bin 18 dolar ile 2 milyar 952 milyon 706 bin 505 avro tutarında olduğunu belirtti.

Akın, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz otoyol ve köprülere değil, mantıksız bir şekilde döviz kuru üzerinden araç geçiş ve gelir garantilerinin verilmesine karşıyız." görüşünü paylaştı.

İktidarın, Türk lirası yerine garanti tutarlarında döviz kurunu tercih ettiğini dile getiren Akın, döviz üzerinden verilen garantilerle Çanakkale Köprüsü'nün savurganlığın sembolü olduğunu ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, şunları kaydetti:

"Çanakkale Köprüsü'ne araç başına 15 avro artı KDV olmak üzere günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilmesi, yıllık 246 milyon 375 bin avro artı KDV olmak üzere toplam 290 milyon 722 bin 500 avro tutarına denk gelmektedir. Güncel kurla köprüye verilen bir yıllık geçiş garantisi 3 milyar 332 milyon liraya denk gelmektedir."

Cumhuriyet Halk Partisi, TEM Otoyolu, Ahmet Akın, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP'li Akın'dan, otoyol ve köprülerdeki geçiş garantisine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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