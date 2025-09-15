CHP'li Aksu Belediyesi'nde üç başkan yardımcısı istifa etti - Son Dakika
Politika

CHP'li Aksu Belediyesi'nde üç başkan yardımcısı istifa etti

CHP'li Aksu Belediyesi'nde üç başkan yardımcısı istifa etti
15.09.2025 23:03
Antalya'nın CHP'li Aksu Belediyesi'nde, Başkan Yardımcıları Hüseyin Çelik, Mevlüt Uludağ ve Hasan Şişli görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa kararlarını sosyal medya üzerinden duyuran başkan yardımcıları, aktif siyasette daha fazla sorumluluk almak ve CHP çatısı altında mücadeleyi sürdürmek istediklerini belirtti.

CHP'li Aksu Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini yürüten üç isim, görevlerinden istifa ettiklerini açıklarken; CHP çatısı altında mücadeleyi sürdürmek istediklerini belirttiler.

Antalya'nın CHP'li merkez Aksu Belediyesi'nde Başkan Yardımcıları Hüseyin Çelik, Mevlüt Uludağ ve Hasan Şişli görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Belediyede görev yapan beş başkan yardımcısından üçü görevlerinden ayrılmış oldu.

ÜÇ İSTİFA BİRDEN

İstifa kararını sosyal medya hesabından paylaşan Hüseyin Çelik, Aksu Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek, "Bu kararımı, aktif siyasette daha fazla sorumluluk almak ve Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadelemi sürdürmek amacıyla verdim. Görevim süresince birlikte yol yürüdüğüm tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de Aksu'muz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Saygı, sevgi ve mücadeleyle" ifadelerini kullandı.

"EĞER BİR KUSURUM OLDUYSA AFFOLA"

Başkan Yardımcısı Mevlüt Uludağ da istifasını şu sözlerle duyurdu: "Kıymetli Aksu halkı, 2024 yerel seçimlerinde İsa Yıldırım başkan ile birlikte çıktığımız yolda seçimleri Aksu'da birinci parti olarak tamamladık. Bu süreç sonrası İsa Yıldırım başkanın takdirleriyle yaklaşık 1,5 yıldır Aksu Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüm. Bugün itibarıyla görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bundan sonra CHP Aksu Belediyesi Meclis Üyesi olarak siz değerli Aksu halkına hizmet etmeye devam edeceğim. Görev sürem boyunca oy veren ya da vermeyen herkesin yanında olmaya, herkese hizmet etmeye gayret ettim. Eğer bir kusurum olduysa affola, akıbet hayrola."

Kaynak: İHA

