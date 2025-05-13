CHP'li Alp Skuterle Barış Kutladı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Alp Skuterle Barış Kutladı

CHP\'li Alp Skuterle Barış Kutladı

Terör örgütü PKK'nın feshedilmesini skuterle kutlayan CHP'li Alp, Türkiye'nin barış umudu olduğunu vurguladı.

13.05.2025 16:51
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ANKARA (İHA) – Terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını skuter binerek kutlayan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Bu meseleyi meseleyi çözmüş bir Türkiye, dünyanın yıldızı olacaktır. Gençler de Türkiye'nin değil, dünyanın umudu olacaktır. Türkiye her alanda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olacaktır" dedi.

Alp, TBMM'de PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma sürecini skuter binerek kutladı. Skuterle ilgili soru üzerine İnan Akgün Alp, "Bugün Meclis'in kasvetli havasından ve gösterişli makam arabalarından uzaklaşmak istedik çünkü memleketimizin dağlarına bahar geliyor, umut yeşeriyor. Barış iklimi hakim oluyor ülkemize. Bütün halkımıza barış umudunu yeşertmelerini, coşkuyla karşılamalarını, gençleri de barış umuduna ve imkanına sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Barış çağrısını her türlü tartışmanın üzerinde ve önemli görüyorum"

PKK'nın Lozan söylemine ilişkin olarak Alp, "Bugün kendini feshetmiş bir örgütün varlık koşullarını, ortaya çıkış koşullarını kendi tabanına anlatmış olmasının artık siyaseten yargılanacak, sorgulanacak bir durumu kalmamıştır. Örgütün kendini feshettikten sonra 40 yıl önceki, 100 yıl önceki koşulları tartışmanın çok bir anlamı kalmamıştır. Ülkemizin aydınlarını, demokratlarını, bu olaylardan zarar görmüş toplum kesimlerini bu barış umuduna sahip çıkmaya davet ediyorum" diye konuştu.

CHP Genel başkanı Özel'in 'CHP Lozan'ın güvencesidir' söyleminin açıklamalarıyla ters düşüp düşmediği sorusu üzerine Alp, "Hayır, hayır. Ben barış çağrısını ve örgütün kendini feshetme çağrısını her türlü tartışmanın üzerinde ve önemli görüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak barışı istiyor ve talep ediyoruz. Barışın bir parçasıyız" diye konuştu.

Alp şöyle devam etti:

"Bu meseleyi meseleyi çözmüş bir Türkiye, dünyanın yıldızı olacaktır. Gençler de Türkiye'nin değil, dünyanın umudu olacaktır. Türkiye her aşamada, her alanda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olacaktır. Yeter ki bu meseleleri çözelim, barışa sahip çıkalım." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'li Alp Skuterle Barış Kutladı - Son Dakika

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