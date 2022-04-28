CHP'li Altay: 6'lı masada hiç ama hiçbir sorun yok - Son Dakika

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, DEVA Partisi'nin seçim kararı ile ilgili, "7'nci Dönem Milletvekili Seçimi oy pusulasında, Cumhur İttifakı var; AK Parti, MHP bir sütun içinde. İttifaksız seçime girenler var. ve Millet İttifakı var; CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti. Önümüzdeki seçimde Millet İttifakı sütunundaki parti sayısı artabilir. Sayın Babacan'ın da söylediği bu. 'İttifaktan ayrılıyorum' demiyor, 'müstakil gireceğim seçime' diyor. 6'lı masada hiç ama hiçbir sorun yok" dedi.

CHP'li Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altay, TBMM'nin Ramazan Bayramı nedeniyle 10 Mayıs Salı gününe kadar çalışmalarına ara verdiği hatırlatarak, "Tabii büyük beklenti vardı. 'Emekli ikramiyesi artacak' diye beklenti içine giren emeklilerimizin umudu askıda kaldı. 'Asgari ücret güncellensin' umudu askıda kaldı. Doktorlar ve sağlık çalışanlarının ekonomik iyileştirmesi askıda kaldı. Bayramdan önce bunlar halledilmeliydi" dedi.

'SEN ORADAN KALK'Altay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 'nun, 2022 yılının 2'nci Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya değinerek, "Bugün beyefendi 2022 Nisan'ında, 2022 enflasyon tahminini yıllık yüzde 42,8'e revize etti. Dünyada enflasyon tahmini 3 ayda 20 puan, yani yüzde 85 oranında değişen başka bir Merkez Bankası yok. Merkez Bankası Başkanı'na bir tavsiyede bulunalım; bence sen oradan kalk; Meteoroloji Genel Müdürlüğüne git, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde staj yap" diye konuştu.'6'LI MASADA SORUN YOK'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altay, DEVA Partisi'nin seçim kararı ile ilgili, "27'nci Dönem Milletvekili Seçimi oy pusulasında Cumhur İttifakı var; AK Parti, MHP bir sütun içinde. İttifaksız seçime girenler var. ve Millet İttifakı var; CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti. Önümüzdeki seçimde Millet İttifakı sütunundaki parti sayısı artabilir. Sayın Babacan'ın da söylediği bu; 'İttifaktan ayrılıyorum' demiyor, 'müstakil gireceğim seçime' diyor. Burada bu kadar kafa karıştıracak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hem Bahçeli, hem Erdoğan '6'lı masa yıkılsın' diye çok uğraşıyor. Bu 6'lı masa da sanıyorum Gezi gibi Erdoğan bakımından ve daha çok Bahçeli bakımından bir paranoyaya dönüşmeye başladı. Bir korkunun işaretidir. Bu doğru işler yaptığımızın işaretidir. 6'lı masada hiç ama hiçbir sorun yok. Bugün Sayın Temel Karamollaoğlu açıklamasında, 'seçim tarihi açıklandığı gün, adayımızı açıklayacağız' dedi. Nokta. Ben bir soru sorayım o zaman; Bahçeli 'adayım Erdoğan' dedi bugün. Erdoğan, senin adayın kim?" ifadesini kullandı.