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Siyasi parti temsilcileri, PMD'yi ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Siyasi parti temsilcileri, PMD'yi ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10.01.2022 13:44
Siyasi parti temsilcileri, PMD'yi ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Siyasi parti temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

Siyasi parti temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, PMD'yi ziyaretinde, basın özgürlüğünün önemine işaret etti.

Gazetecilerin özlük hakları ve mali hakları konusunda büyük trajediler yaşadıklarını dile getiren Altay, "Bu arada pek kıymetli, ayda 40-50 bin dolar alan özel kalemler de var." dedi.

Türkiye'nin devlet olarak üç önemli niteliğini yitirdiğini savunan Altay, bunların ahlak, liyakat ve adalet olduğunu söyledi.

Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayına bazı telefon bağlantıları yapıldığını belirterek "En büyük rakibimizin Genel Başkanına yapılamayacak bir tutum, tavır burada sergilenebiliyor. Ama Genel Başkanımız büyük bir olgunluk ve demokrasiyle, 'Kim istiyorsa bağlansın.' diyerek hem medeni cesaret gösterdi hem de olması gerekeni yaptı." diye konuştu.

Bir gazetecinin, emekli milletvekili maaşlarının artırılması yönündeki talepleri hatırlatarak bu konuda bir çalışma olup olmadığını sorması üzerine Altay, bu konuda kendilerine resmi bir teklif gelmediğini bildirdi. Emekli milletvekili maaşlarına enflasyon farkı yansıtılmadığı için şikayetler geldiğini belirten Altay, "TBMM'de yapılacak hiçbir işin kamu vicdanını rahatsız etmemesi, incitmemesi lazım." dedi.

Engin Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen bir PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de "Siyasi partilerin terör örgütleriyle ilişkilerini hiçbir şekilde masum, meşru ve doğru bulmayız. Hangi gerekçeyle olursa olsun buna, 'şu süreç, bu süreç' diye gerekçe sunmaması lazım. Buna AK Parti de dahil. PKK ile AK Parti'nin de değişik zamanlarda farklı ilişkilerinin olduğu hepimizin malumudur. Hiçbir siyasi partinin bir terör örgütüyle ilişkisini, temasını asla ve asla doğru bulmayız. Organik bağını doğru bulmayız." ifadesini kullandı.

"Türkiye daha fazla bu zillete katlanamaz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da haftanın 7 günü çalışan meslek gruplarından ilk akla gelenin gazetecilik olduğunu söyledi.

Tüm toplumlarda, bilhassa demokrasiyi tercih eden toplumlarda basının yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4. kuvvet olarak nitelendirildiğinin altını çizen Akçay, bunun hem bir denetim fonksiyonu hem de vatandaşın haber alma hakkı olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Akçay, MHP olarak tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladıklarını dile getirdi.

Erkan Akçay, HDP'li Semra Güzel ile ilgili de şunları kaydetti:

"TBMM terörist hücresi değildir. Bu kadın milletvekilinin terör elebaşlarından biriyle çekindiği samimi fotoğraf, HDP'nin PKK bağlantısını ortaya koyan yüzlerce, belki de binlerce belgeden sadece bir tanesidir. HDP Grup Başkanvekili, Fransa'da öldürülen Sakine Cansız'ı anmayı TBMM'de basın açıklamasıyla yapıyor ve önünde saygı ile eğildiğini ifade ediyor. Böyle bir rezalet olabilir mi? Bekleyen fezlekeler tahammül edilemez bir hale gelmiştir. Bu dokunulmazlıkların kaldırılarak yargının önünün açılması ve yargı kararı neticesinde bu teröristlerin milletvekilliklerinin de kaldırılması gerekir. Buna millet olarak artık tahammülümüz kalmamıştır. Bu siyaseti de, demokrasiyi de, hukuku da kirleten bir zillet halidir. Türkiye daha fazla bu zillete katlanamaz. Hangi partiye mensup olursa olsun bu dokunulmazlık dosyalarının görüşülüp karara bağlanması lazım."

Akçay, erken seçim taleplerine de seçimlerin zamanında yapılacağını ancak seçim faaliyetlerinin eskiye nazaran birkaç ay erken başlayabileceğini söyledi.

Seçim talebinde bulunanların, daha kendilerinin bile seçime hazır olmadıklarını vurgulayan Akçay, "İçinde bulundukları ittifakı bile açıklayamayan bir zillet hali ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Bilenen bir gerçeğin ortaya çıkmış hali, bana göre de malumun ilanıdır"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'da her alanda olduğu gibi medya alanında da bir savrulma ile karşı karşıya olduğunu gördüklerini ileri sürdü.

Gazeteciliğin hakkı ile yerine getirilmesi gereken bir meslek olduğunun altını çizen Dervişoğlu, "Bizler çalışan arkadaşlarımızın iyi niyetini biliyoruz. Her alanda olduğu gibi bu alanda da eksikliklerin giderilmesi, yanlışların yerine doğruların hakim olması siz değerli gazeteciler sayesinde gerçekleştirilecek. İnşallah iyi günler gelecek." dedi.

Dervişoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen bir PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasına ilişkin de HDP'nin bu konuyla ilgili ciddi bir değerlendirme yapması gerektiğini söyledi.

"O fotoğrafa ne denilebilir ki" ifadelerini kullanan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bir siyasi partinin grup başkanvekili olarak ben o fotoğraflarla ilgili ne söyleyebilirim ki. Yani orası tuzun koktuğu, denizin tükendiği yer. Dolayısıyla üzerinde değerlendirme yapma ihtiyacı bile benim tarafımdan bakıldığında söz konusu değil. Bu aslında her şeyin tescilidir. Burada HDP'nin söyleyeceği söz ve atacağı adım önemlidir. Hem o milletvekili olan kişinin hem de HDP'nin konuyla ilgili bir değerlendirme yapması lazım bana göre. Bilenen bir gerçeğin ortaya çıkmış halidir, bana göre de malumun ilanıdır. Bu ilişkiler inkar ediliyor mu edilmiyor mu öncelikle buna bakmak lazım. Bu zamana kadar biz inkar edildiğine şahit olmadık."

HDP Grup başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş ile bazı HDP'li milletvekilleri de PMD'yi ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

HDP'li Oluç, bir dönem gazetecilik yaptığını dile getirerek "Çalışan ve çalıştırılmayan gazetecilerin günü kutlu olsun." dedi.

Öte yandan, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ile Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da PMD'yi ziyaret ederek parlamento muhabirlerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Semra Güzel, Altay, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Siyasi parti temsilcileri, PMD'yi ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siyasi parti temsilcileri, PMD'yi ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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