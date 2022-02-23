CHP'li Antmen: "Cumhur İttifakı, Mersin'e hizmet edilmesini önlemeye çalışıyor" - Son Dakika
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CHP'li Antmen: "Cumhur İttifakı, Mersin'e hizmet edilmesini önlemeye çalışıyor"

23.02.2022 11:58
CHP'li Antmen: "Cumhur İttifakı, Mersin'e hizmet edilmesini önlemeye çalışıyor"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhur İttifakı'nın, Mersin'e hizmet edilmesini önlemeye çalıştığını ileri sürdü.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhur İttifakı'nın, Mersin'e hizmet edilmesini önlemeye çalıştığını ileri sürdü.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediyesinin, yeni yatırımlar yapmak ve faiz yükünü azaltmak için defalarca borçlanma talebinde bulunduğunu, ucuz krediler için yetki istediğini ancak Belediye Meclisinin AK Parti'li ve MHP'li üyelerinin her defasında bu talepleri reddettiğini ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Parti ve MHP'li üyelerinin tek derdinin siyasi olduğunu, Mersin'e hizmet edilmesinin önünü tıkadıklarını savunan Antmen, "En son bir şey yaptılar ki bunun izahı yok, Mersinliler tarafından affedilmesi olanaklı değil." diye konuştu.

Mersin'in kurtuluşunun 100'üncü yılında Mersin Metrosu'nun temelinin atıldığını hatırlatan Antmen, "Mersin Uray Caddesi'ndeki dekovil hattından bu yana 100 yıllık bir rüya hayata geçmeye başladı ancak ulaşımı rahatlatacak metro projesinin finansmanı için gerekli borçlanma talebi, tıpkı İstanbul'da olduğu gibi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde çoğunluğu oluşturan, Cumhur İttifakı'na mensup AKP'li ve MHP'li üyeler tarafından reddedildi. Cumhur İttifakı, utanmadan Mersin'in önünü tıkıyor, Mersin'e hizmet edilmesini önlemeye çalışıyor. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar Mersin Büyükşehir Belediyesinin hizmet etmesine engel olamayacak." ifadelerini kullandı.???????

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Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhur İttifakı, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Antmen: 'Cumhur İttifakı, Mersin'e hizmet edilmesini önlemeye çalışıyor' - Son Dakika


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