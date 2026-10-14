CHP'li Aysu Bankoğlu, Amasra'da ölen 43 maden işçisini TBMM'de andı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Beyazıt, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa'da zeytinciliğin can çekiştiğini savundu.

Bir işçinin kilogram başına zeytin toplama maliyeti 20 lirayken ürünün satış fiyatının 10 lira olduğunu dile getiren Sunat, üreticinin zor durumda olduğunu kaydetti.

Sunat, "Bugün bu ülkede 10 liraya ekmek bile alınamıyor. Daha bunun gübresi, mazotu, ilacı, sulaması, budaması var. Söyleyin, bu üretici ne yapsın? Çoluğuna çocuğuna nasıl baksın?" diye konuştu.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, 14 Ekim 2022'de Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 43 işçiyi saygı ve rahmetle andı.

Asıl sorumluların "korunup kollandığını" ileri süren Bankoğlu, "Bizim isteğimiz intikam değil, adalettir. Bizim isteğimiz gerçeklerin ortaya çıkarılması, bu ülkede artık hiçbir maden işçisinin evinden helalleşerek çıkmak zorunda kalmaması, bu cezasızlık ikliminin artık sona ermesidir çünkü adalet, tüm sorumlular hesap vermeden gerçekleşmez." ifadesini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla yaptığı konuşmada, tarladan sofraya, üretimin her aşamasında kadın çiftçilerin emeğinin bulunduğuna dikkati çekti.

Partisinin kadını, daima politikalarının merkezine aldığını anlatan Gözgeç, onların hayatın her alanında güçlü bir şekilde var olmasının yolunu açan düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Gözgeç, tarım alanında kadınlara verilen desteklere değinerek, "Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında 2022-2026 yılları arasında 727 kadın girişimciye 1,3 milyar lira hibe desteği verildi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD desteklerinde kadın girişimcilere ilave puan avantajı sağlanıyor. Bugüne kadar IPARD programları kapsamında 7 bin 368 kadın girişimciye 38,6 milyar lira ödeme yapılmış ve 60,5 milyar liralık yatırım gerçekleşmiştir." şeklinde konuştu.