CHP'li Aysu Bankoğlu, Amasra'da ölen 43 maden işçisini TBMM'de andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Aysu Bankoğlu, Amasra'da ölen 43 maden işçisini TBMM'de andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda Amasra'daki maden patlamasında ölen 43 işçi anıldı. CHP'li Aysu Bankoğlu asıl sorumluların korunup kollandığını ileri sürdü; İYİ Partili Sunat zeytin üreticisinin zor durumda olduğunu, AK Partili Gözgeç kadın çiftçilere verilen destekleri anlattı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Beyazıt, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa'da zeytinciliğin can çekiştiğini savundu.

Bir işçinin kilogram başına zeytin toplama maliyeti 20 lirayken ürünün satış fiyatının 10 lira olduğunu dile getiren Sunat, üreticinin zor durumda olduğunu kaydetti.

Sunat, "Bugün bu ülkede 10 liraya ekmek bile alınamıyor. Daha bunun gübresi, mazotu, ilacı, sulaması, budaması var. Söyleyin, bu üretici ne yapsın? Çoluğuna çocuğuna nasıl baksın?" diye konuştu.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, 14 Ekim 2022'de Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 43 işçiyi saygı ve rahmetle andı.

Asıl sorumluların "korunup kollandığını" ileri süren Bankoğlu, "Bizim isteğimiz intikam değil, adalettir. Bizim isteğimiz gerçeklerin ortaya çıkarılması, bu ülkede artık hiçbir maden işçisinin evinden helalleşerek çıkmak zorunda kalmaması, bu cezasızlık ikliminin artık sona ermesidir çünkü adalet, tüm sorumlular hesap vermeden gerçekleşmez." ifadesini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla yaptığı konuşmada, tarladan sofraya, üretimin her aşamasında kadın çiftçilerin emeğinin bulunduğuna dikkati çekti.

Partisinin kadını, daima politikalarının merkezine aldığını anlatan Gözgeç, onların hayatın her alanında güçlü bir şekilde var olmasının yolunu açan düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Gözgeç, tarım alanında kadınlara verilen desteklere değinerek, "Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında 2022-2026 yılları arasında 727 kadın girişimciye 1,3 milyar lira hibe desteği verildi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD desteklerinde kadın girişimcilere ilave puan avantajı sağlanıyor. Bugüne kadar IPARD programları kapsamında 7 bin 368 kadın girişimciye 38,6 milyar lira ödeme yapılmış ve 60,5 milyar liralık yatırım gerçekleşmiştir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiTbmm Genel KuruluAysu BankoğluPolitikaGüncelZeytinAmasraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Teklif verildi Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
Yargıtay’dan mesaj kararı: Bir günde 45 mesaj atan kişinin hapis cezası onandı Yargıtay'dan mesaj kararı: Bir günde 45 mesaj atan kişinin hapis cezası onandı
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
15:17
Osimhen baba oluyor Spor kamuoyu haberi talihsiz olayla öğrendi
Osimhen baba oluyor! Spor kamuoyu haberi talihsiz olayla öğrendi
15:17
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı Okula 1 gün ara verildi
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi
15:16
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
15:15
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir
14:12
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 15:46:11. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Aysu Bankoğlu, Amasra'da ölen 43 maden işçisini TBMM'de andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei