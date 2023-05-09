CHP'li vekilden gündemi sarsacak iddia: Jandarmaya sözlü olarak seçim sonuçları bildirilmesi talimatı verildi - Son Dakika
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CHP'li vekilden gündemi sarsacak iddia: Jandarmaya sözlü olarak seçim sonuçları bildirilmesi talimatı verildi

09.05.2023 14:37

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı'nın jandarmaya sözlü olarak seçim sonuçlarının bildirilmesi talimatı verildiği yönünde bilgi aldıklarını duyurdu. Bakan, "Jandarma teşkilatlarından böyle bir bilgi geldi; 'Herhangi bir yazılı emir elimize ulaşmadı ama sözlü olarak seçim sonuçlarını bize ulaştırın' diyor. Hem jandarma teşkilatımıza hem de emniyet teşkilatımıza sesleniyorum, asla veri göndermek zorunda değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Türkiye seçimlere kilitlenirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı'nın YSK'ya paralel bir seçim takip sistemi kurduğunu öne sürmüştü. Erkek, "Öyle bir tablo ile karşılaştık ki, bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz. Görevlileri uyarıyoruz; bu kanunsuz emre uymayın, bu suça ortak olmayın" dedi. İçişleri Bakanlığı'nın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) üzerinden özel bir seçim modülü hazırlayarak, paralel seçim kurulu oluşturma girişimi YSK'dan dönmüştü.

"JANDARMA SÖZLÜ OLARAK İLETİLDİ"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da Jandarma teşkilatına sözlü olarak seçim sonuçlarının bildirilmesi talimatı verildiği yönünde kendilerine bilgi geldiğini açıkladı. Bakan, "Emniyet teşkilatında GAMER üzerinden seçim kurulu bilgilerinin, sandık kurulu bilgilerinin toplanmasını istemişlerdi bir paralel YSK oluşturmuştu kanunsuz olarak. Şimdi benzer bir şeyi jandarmaya sözlü olarak veriyor. Jandarma teşkilatlarından böyle bir bilgi geldi. Herhangi bir yazılı emir elimize ulaşmadı ama sözlü olarak seçim sonuçlarını bize ulaştırın diyor." dedi.

"ASLA VERİ GÖNDERMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"

CHP'li vekil açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Jandarma kırsal alanda görevli biliyorsunuz. Jandarma'nın da emniyetinde böyle bir görevi yok buradan hem jandarma teşkilatımıza hem de emniyet teşkilatımıza sesleniyorum, asla veri göndermek zorunda değilsiniz. Sizin göreviniz sandık başında güvenliği ve asayişi sağlamak. Bu konu İçişleri Bakanlığı'nın yetkisinde değildir. İçişleri Bakanlığı, güvenlik ve asayişi sağlamak, nüfus ve vatandaşlık işleri ve mülki idare ile ilgili yetkileri vardır. Cumhurbaşkanının 1 nolu kararnamesine göre. Asla veri göndermeyin yarın sizde bundan dolayı kanunsuz emirden dolayı bir hukuki sorumluluk altına girme olasılığınız var. O yüzden uyarıyorum buraya veri göndermesinler YSK veriyi toplayıp açıklayacak"

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (8)
  • Özgür Yolcu: jandarma kurumları tabiki devletindir. peki ibb seçimlerinde sistemle çalınan başkanlık oylarındaki emniyet ve çalan memurlar devletin görevlisi yada kurumu değilmiydi binali yıldırımın eşinin oyunu bile çaldılar heralde bunu da uzaylılar yapmadı dimi kim kimin çalıyorsa sakıncalıdır Cevap Yaz 6 23 Yayından Kaldır
  • necmettin durmaz: karalamadıkları devlet kurumu kalmadı bu algı provakatörler Cevap Yaz 24 24 Yayından Kaldır
  • Orhan Metin: Ulan bırakın bu yalanları milletvekilleri Çebi yalan dolu soytarılar menfaatinin çıkarınız olmazsa milyarlar verip birinci yada ikinci sırada aday olmazsiniz Cevap Yaz 17 27 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Jandarma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li vekilden gündemi sarsacak iddia: Jandarmaya sözlü olarak seçim sonuçları bildirilmesi talimatı verildi - Son Dakika


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