CHP\'li Barış Demirci, Yusufeli Belediye Başkanı olarak göreve başladı

CHP'den Yusufeli Belediye Başkanı seçilen Barış Demirci, mazbatasını alarak görevine başladı.
Yusufeli Adliyesi'ne gelen Demirci, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Naci Çukur'dan aldı.
Beraberindeki heyetle Türk bayrağı açarak belediye binasına kadar yürüyen Demirci'yi burada personel karşıladı.
Demirci, görevi devraldığı Eyüp Aytekin'e hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.
Yusufeli'nin zorlu süreçlerden geçtiğini belirten Demirci, "Artısıyla eksisiyle sorumluluğu üzerine alan belediye başkanımız bugün görevi devretmek için bizi hoş bir şekilde karşıladı. Kendisine tüm Yusufeli halkı adına teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçlerde kısıtlı imkanlarda artılar ve eksiler var. Artılarınız, eksileriniz bizim emanetimizdedir." dedi.
Demirci, devlette devamlılığın esas olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Belediyeyi devralırken hiçbir şikayetimiz söz konusu değil. Her şeyi bile isteye biz bu yola baş koyduk. Süreç içerisinde de başkanımızın bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağız. Yusufeli'nde ne kadar katılımcı politika izleyebilirsek, sürecin içerisine insanları ne kadar çekebilirsek, birlikte hareket edebilirsek Eyüp başkanımın bıraktığı noktadan daha yukarıya çıkartabilmek için bir adım atmış oluruz."
Yusufeli'nde tarihi bir gün yaşandığını vurgulayan Demirci, "56 yıl sonra ilk defa bu mazbatayı alabildik, bunun sorumluluğunu, onurunu, gururunu yaşıyorum. Herkes tarafından bilinmesini istiyorum ki parti kimliğini bir kenara bırakarak Yusufeli'ne hizmet etmeye geliyoruz. İnanıyorum ki çok güzel işler yapacağız. Yeni kurulan ilçemizi yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz." diye konuştu.
Eyüp Aytekin ise başarı dilediği Demirci'ye belediyenin sembolik mührünü, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.
Törene, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, CHP İl Başkanı Yusuf Orhan Atan, CHP İlçe Başkanı Eylem Polat ve partililer katıldı.
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