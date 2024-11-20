CHP\'li Başarır: Bakanlar Meclis\'e Tahammül Edemiyorlarsa Gelmesin

Politika

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Burada milletvekilleri eylem yapar, eleştiri yapar, sert konuşma yapar. Bakanlar buna tahammül ediyorsa buraya gelsin, tahammül etmiyorsa atanmış bakanlar lütfen buraya gelmesin" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, "Bütçe komisyonunda istenilmeyen olaylar yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken Sayın Bakan'a Plan Bütçe Komisyonu kapısında bir soru sormak istedik. Sorumuz net; 'Siz bizi, milletvekillerini 10 gün boyunca Esenyurt Belediyesi'ne sokmadınız. Şimdi Meclis'e geliyorsunuz? Bu soruya cevap verin. 1-2 dakika bile kapıda beklemek nasıl bir duygu?' Biz bu şekilde Meclis kapısında İçişleri Bakanı'nı karşıladık. Daha selam vermeden İçişleri Bakanı direkt bizi ittirerek içeri girmek istediler. Şimdi bununla da yetinmedi, yanılmıyorsam Anka Haber Ajansı'nın kamerasına tokat vurdu. İçişleri Bakanı yaptı bunu. Herhalde tarihte kamera tokatlayan ilk İçişleri Bakanı bu bakan" diye konuştu.

Olaydan sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı, grup başkanvekillerinin 'Mecliste vandallık' şeklinde tweet attıklarını söyleyen Başarır, "Sizlere soruyorum, video net. 'Bakana dokunmuş muyuz, bir hakaret etmiş miyiz?' Kamera tokatlayan, bize direkt saldırıp, orayı yararak içeri girmek isteyen kim İçişleri Bakanı. Daha şimdi Veli Ağbaba komisyonda 'Lütfen gözümün içine bakarak söyle, sana saldıran oldu mu?' diye sordu. Bakan başını öne eğdi. Şimdi eğer buraya gelen bir bakan 1 dakikalık bir protestoya, konuşmaya tahammül edemiyorsa gelmesin arkadaşlar. Biz ne kamera tokatladık, ne kendisine hakaret ettik" dedi.

'ÖZÜR DİLEYECEK OLAN BAKANDIR'

Eski İçişleri Bakanının benzer hareketleri olduğunu belirten Başarır, "Milletvekilleri eylemlerde bulunur, söylemlerde bulunur ve eleştiri de yapar. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş basın toplantısı yapıyor. Peki Sayın Numan Kurtulmuş; senin milletvekillerin Esenyurt'ta belediyeye alınmadığında neden basın toplantısı yapmadın? 'Milletvekilleri nasıl bir kamu kurumuna giremez?' diye bir söylemde bulunmadı. Diyor ki, 'Meclise yakışmıyor bunlar.' Bakanın kamera tokatlaması yakışıyor mu bu Meclis'e? Ben buradan Numan Kurtulmuş'a son olarak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Buraya gelen bakanları uyar, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada milletvekilleri eylem yapar, eleştiri yapar, sert konuşma yapar. Bakanlar buna tahammül ediyorsa buraya gelsin, tahammül etmiyorsa atanmış bakanlar lütfen buraya gelmesin. Abdullah Güler beni aramış, ben de döndüm olaydan sonra. 'Bakana bir saldırı gördün mü' dedim, Sayın Abdullah Güler sustu. 'Ben bakana saldırmış mıyım, bakana bir hakaret gördün mü?' dedim, yok. Kamerayı bize ittiren orayı yarmaya çalışan bakan. Burada özür dileyecek olan AKP grubu ve bakandır. Meclis'ten ve bizlerden özür dilemelidir. Eğer benim etkili bir eylemim, fiili bir müdahale varsa, hakaret varsa o görüntüleri bana gösterin ben özür dileyeyim" dedi.