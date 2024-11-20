CHP'li Başarır: Bakanlar Meclis'e Tahammül Edemiyorlarsa Gelmesin - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Başarır: Bakanlar Meclis'e Tahammül Edemiyorlarsa Gelmesin

CHP\'li Başarır: Bakanlar Meclis\'e Tahammül Edemiyorlarsa Gelmesin

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı'nın Meclis'teki davranışlarını eleştirerek, bakanların eleştiriyi ve eylemleri tahammül edemiyorsa Meclis'e gelmemeleri gerektiğini belirtti.

20.11.2024 19:42  Güncelleme: 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Burada milletvekilleri eylem yapar, eleştiri yapar, sert konuşma yapar. Bakanlar buna tahammül ediyorsa buraya gelsin, tahammül etmiyorsa atanmış bakanlar lütfen buraya gelmesin" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, "Bütçe komisyonunda istenilmeyen olaylar yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken Sayın Bakan'a Plan Bütçe Komisyonu kapısında bir soru sormak istedik. Sorumuz net; 'Siz bizi, milletvekillerini 10 gün boyunca Esenyurt Belediyesi'ne sokmadınız. Şimdi Meclis'e geliyorsunuz? Bu soruya cevap verin. 1-2 dakika bile kapıda beklemek nasıl bir duygu?' Biz bu şekilde Meclis kapısında İçişleri Bakanı'nı karşıladık. Daha selam vermeden İçişleri Bakanı direkt bizi ittirerek içeri girmek istediler. Şimdi bununla da yetinmedi, yanılmıyorsam Anka Haber Ajansı'nın kamerasına tokat vurdu. İçişleri Bakanı yaptı bunu. Herhalde tarihte kamera tokatlayan ilk İçişleri Bakanı bu bakan" diye konuştu.

Olaydan sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı, grup başkanvekillerinin 'Mecliste vandallık' şeklinde tweet attıklarını söyleyen Başarır, "Sizlere soruyorum, video net. 'Bakana dokunmuş muyuz, bir hakaret etmiş miyiz?' Kamera tokatlayan, bize direkt saldırıp, orayı yararak içeri girmek isteyen kim İçişleri Bakanı. Daha şimdi Veli Ağbaba komisyonda 'Lütfen gözümün içine bakarak söyle, sana saldıran oldu mu?' diye sordu. Bakan başını öne eğdi. Şimdi eğer buraya gelen bir bakan 1 dakikalık bir protestoya, konuşmaya tahammül edemiyorsa gelmesin arkadaşlar. Biz ne kamera tokatladık, ne kendisine hakaret ettik" dedi.

'ÖZÜR DİLEYECEK OLAN BAKANDIR'

Eski İçişleri Bakanının benzer hareketleri olduğunu belirten Başarır, "Milletvekilleri eylemlerde bulunur, söylemlerde bulunur ve eleştiri de yapar. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş basın toplantısı yapıyor. Peki Sayın Numan Kurtulmuş; senin milletvekillerin Esenyurt'ta belediyeye alınmadığında neden basın toplantısı yapmadın? 'Milletvekilleri nasıl bir kamu kurumuna giremez?' diye bir söylemde bulunmadı. Diyor ki, 'Meclise yakışmıyor bunlar.' Bakanın kamera tokatlaması yakışıyor mu bu Meclis'e? Ben buradan Numan Kurtulmuş'a son olarak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Buraya gelen bakanları uyar, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada milletvekilleri eylem yapar, eleştiri yapar, sert konuşma yapar. Bakanlar buna tahammül ediyorsa buraya gelsin, tahammül etmiyorsa atanmış bakanlar lütfen buraya gelmesin. Abdullah Güler beni aramış, ben de döndüm olaydan sonra. 'Bakana bir saldırı gördün mü' dedim, Sayın Abdullah Güler sustu. 'Ben bakana saldırmış mıyım, bakana bir hakaret gördün mü?' dedim, yok. Kamerayı bize ittiren orayı yarmaya çalışan bakan. Burada özür dileyecek olan AKP grubu ve bakandır. Meclis'ten ve bizlerden özür dilemelidir. Eğer benim etkili bir eylemim, fiili bir müdahale varsa, hakaret varsa o görüntüleri bana gösterin ben özür dileyeyim" dedi.

Kaynak: DHA

Ali Mahir Başarır, Basın Toplantısı, İçişleri Bakanı, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başarır: Bakanlar Meclis'e Tahammül Edemiyorlarsa Gelmesin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:55 MHP’de İstifa Depremi: Üç Milletvekilinin İstifaları Kabul Edildi MHP'de İstifa Depremi: Üç Milletvekilinin İstifaları Kabul Edildi
19:18 MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, CHP’li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu
18:32 ’Öldür çocuğu’ ifadesiyle kan dondurmuştu Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu 'Öldür çocuğu' ifadesiyle kan dondurmuştu! Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:33 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
08:30 Montella’yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum Montella'yı kızdıran soru: Kabul etmiyorum
08:26 Şahan Gökbakar’dan CHP lideri Özgür Özel’e tepki Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
08:05 Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
07:36 Trump’tan doktor Mehmet Öz’e kritik görev Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev
07:23 Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo’dan dikkat çeken ’’Fatih Terim’’ paylaşımı Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo'dan dikkat çeken ''Fatih Terim'' paylaşımı
07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 20:24:20. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Başarır: Bakanlar Meclis'e Tahammül Edemiyorlarsa Gelmesin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.