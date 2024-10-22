CHP'li Başarır'dan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın açıklamalarına tepki - Son Dakika
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Politika

CHP'li Başarır'dan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın açıklamalarına tepki

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP'ye yönelik açıklamalarına, "Bizim için Ümit Özdağ gibi dönemlik yaşayan siyasetçilerin söylediğinin hiçbir önemi yok." sözleriyle tepki gösterdi.

22.10.2024 20:17
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP'ye yönelik açıklamalarına, "Bizim için Ümit Özdağ gibi dönemlik yaşayan siyasetçilerin söylediğinin hiçbir önemi yok." sözleriyle tepki gösterdi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." sözlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir çerçeve çizdiğini belirtti.

Özel'in, "Bu ülkenin barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Artık askerlerimizin, evlatlarımızın şehit olmasını biz de istemiyoruz." dediğini ve bununla ilgili düşüncelerinin çerçevesini çizdiğini anlatan Başarır, şöyle dedi:

"Bahçeli, belli ki belli yerlerden gelen, kendisinin de belki inanmadığı düşünceleri açıkladı. Ama biz şunu söyledik, barış olacaksa, bu ülkeye huzur gelecekse, bunu yapanlar şeffaf olmalı. Bunu hukuk zemininde yapmalı. Türkiye'deki her sorunun çözüm yeri TBMM'dir. Toplumsal uzlaşı olmalı. Biz çözüm sürecinde de bunu söylemiştik. Çözüm sürecinin nereye geldiği belli. Bugün bazı siyasetçiler ki onlar siyasi yankesiciler, her fırsatı şova, fırsata dönüştürüp siyasi rant elde etmek isteyen Ümit Özdağ gibi tiplemeler bu konuyu saptırıyor. Öncelikle senin bu topraklarımızla ilgili endişen varsa; düne kadar elini öptüğün, peşinden koştuğun Devlet Bahçeli'ye gideceksin."

Başarır, CHP'nin kimseye toprak ya da devlet vermeyeceğini ifade ederek, "Genel Başkanı'mız, 'Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni vadediyoruz, bir toprak vadediyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Misakımilli sınırları içindeki topraklarında huzur, kardeşlik, barışı vadediyoruz' dedi. Ümit Özdağ ve onun gibi tiplerin bunu alıp, ne demek istediğini anlayacak kapasitesi olmasına rağmen, çevirip bambaşka noktaya getirmesini anlamakta güçlük çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel'in TBMM'deki grup toplantısında, çözüm yerinin Meclis olduğunu söylediğini anlatan Başarır, "Bizim için Ümit Özdağ gibi siyasi yan kesici, kötü niyetli, zamana mekana göre değişen, fırıl fırıl dönen ve dönemlik yaşayan siyasetçilerin söylediğinin hiçbir önemi yok. Umarım bu düşüncelerimizi alırlar, gelirler Meclis'te grubu olan olamayan partilerle tartışırlar, hukuku ortaya koyarlar, topluma bunu anlatırız, hiçbir sıkıntı olmaz. Eğer yapmazlarsa geçmişte yaşananlar gibi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ali Mahir Başarır, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başarır'dan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın açıklamalarına tepki - Son Dakika

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