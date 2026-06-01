Başkan Çavuşoğlu; "Genel Başkanımız Özel\'in liderliğinde yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz"

DENİZLİ (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayının en kısa sürede toplanması için imza veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu; "Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde yolumuza umutla ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Denizli Delegeleriyle birlikte CHP'nin en kısa sürede kurultayını toplaması amacıyla noter huzurunda imza verdi.

Başkan Çavuşoğlu, imza vermesinin ardından yaptığı açıklamada; "Kurultay sürecimizin başlangıcı için imzalarımızı attık, ülkemizin dört bir yanında delegelerimizin iradesiyle şekillenecek demokratik süreci bugün hep birlikte başlattık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük gücü; örgütünün, üyelerinin ve delegelerinin özgür iradesidir. Bu süreçte de söz de karar da örgütümüzün olacaktır. Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde yolumuza umutla ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ