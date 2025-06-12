CHP\'li Başkan Ekmek Zamını Büyükşehir Belediyesi\'ne Yıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Kayseri Ticaret Odası tarafından alınan kararla dün hayata geçirilen ekmek zammını Büyükşehir Belediyesinin üzerine yıkmaya çalıştı.

CHP'li İl Başkanı yaptığı yazılı açıklamasında Fırıncılar Odası'nın talep ettiği ve Kayseri Ticaret Odası'nın onayladığı ekmek zammını Büyükşehir Belediyesi uygulamaya koydu sandı. Keskin tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi'nin zam hızına yetişilmiyor. Önce su, ardından ekmek Vatandaşa ekmeği bile aldırmamak için zam üstüne zam yapılıyor. Kayseri'ye zam üstüne zam, Ankara'daki AKP'lilere ise ikram Bu nasıl bir adalet? Bu kadar vatandaştan kopuk bir yönetim Cumhuriyet tarihinde görülmedi" görüşlerine yer verdi. - KAYSERİ