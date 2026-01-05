CHP\'li Başkan Göçer: "Biz partimizden istifa etmiyoruz, mücadele edeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Malatya'nın Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer parti içi eleştirilerde bulunarak, "İstifa etmesi gerekenler ilçeleri kaybedenlerdir. Biz partimizden istifa etmiyoruz. Sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Partiyi kendi şahsi çıkarları için kullananlara karşı da mücadele edeceğiz" dedi.

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, CHP tarafından hakkında başlatılan disiplin sürecine ilişkin Yazıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Beyaz ve CHP'li meclis üyeleriyle birlikte açıklama yaptı. Başkan Göçer, CHP'den istifa etmeyeceğini ifade ederek partiye zarar veren anlayışlara karşı mücadele edeceğini söyledi. Göçer, CHP'ye geldiklerinde ilçeyi kazanarak partiye hediye ettiklerini belirterek, "On beş yıldır bu partide olup da bir şey yapamayanlar istifa etmelidir. Eğer bu partide istifa edecek biri varsa Battalgazi'yi kazanamayan, Yeşilyurt'u kazanamayanlar istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.

Programda ilk olarak konuşan Yazıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Beyaz ile CHP'li Meclis Üyesi Abdullah Günhan, Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer hakkında yürütülen tedbirli ihraç sürecinin durdurulmasını istediklerini belirterek, Göçer'in yanında olduklarını ifade etti. Disiplin sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Göçer ise "Biz partimizden istifa etmiyoruz. Sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Ancak partiyi kendi şahsi çıkarları için kullananlara karşı da mücadele edeceğiz" dedi. Disiplin kurulundan objektif bir karar beklediklerini kaydeden Göçer, "Eğer objektif davranılmazsa bunun sorumluluğu talimatla hareket edenlerdedir. Benim bir suçum varsa cezasını versinler. Altı milletvekili çıkaran bir ilin bugün bir milletvekiline düşmesinin hesabını vermesi gerekenler bellidir. Başarı, koltuğu korumak değil partiyi iktidara taşımaktır" dedi.

Genel Merkez ve il yönetiminin uzun süredir kendileriyle iletişim kurmadığını aktaran Göçer, "Anti-demokratik uygulamalara karşı sonuna kadar direneceğiz. Parti içinde olup da bu yanlışları dile getiremeyenlere yazıklar olsun" diye konuştu - MALATYA