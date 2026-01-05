CHP'li Başkan Göçer: "Biz partimizden istifa etmiyoruz, mücadele edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'li Başkan Göçer: "Biz partimizden istifa etmiyoruz, mücadele edeceğiz"

CHP\'li Başkan Göçer: "Biz partimizden istifa etmiyoruz, mücadele edeceğiz"
05.01.2026 15:37  Güncelleme: 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, CHP disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin yaptığı açıklamalarda, partiden istifa etmeyeceğini ve parti içindeki yanlış uygulamalara karşı mücadele edeceğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Malatya'nın Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer parti içi eleştirilerde bulunarak, "İstifa etmesi gerekenler ilçeleri kaybedenlerdir. Biz partimizden istifa etmiyoruz. Sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Partiyi kendi şahsi çıkarları için kullananlara karşı da mücadele edeceğiz" dedi.

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, CHP tarafından hakkında başlatılan disiplin sürecine ilişkin Yazıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Beyaz ve CHP'li meclis üyeleriyle birlikte açıklama yaptı. Başkan Göçer, CHP'den istifa etmeyeceğini ifade ederek partiye zarar veren anlayışlara karşı mücadele edeceğini söyledi. Göçer, CHP'ye geldiklerinde ilçeyi kazanarak partiye hediye ettiklerini belirterek, "On beş yıldır bu partide olup da bir şey yapamayanlar istifa etmelidir. Eğer bu partide istifa edecek biri varsa Battalgazi'yi kazanamayan, Yeşilyurt'u kazanamayanlar istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.

Programda ilk olarak konuşan Yazıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Sabri Beyaz ile CHP'li Meclis Üyesi Abdullah Günhan, Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer hakkında yürütülen tedbirli ihraç sürecinin durdurulmasını istediklerini belirterek, Göçer'in yanında olduklarını ifade etti. Disiplin sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Göçer ise "Biz partimizden istifa etmiyoruz. Sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Ancak partiyi kendi şahsi çıkarları için kullananlara karşı da mücadele edeceğiz" dedi. Disiplin kurulundan objektif bir karar beklediklerini kaydeden Göçer, "Eğer objektif davranılmazsa bunun sorumluluğu talimatla hareket edenlerdedir. Benim bir suçum varsa cezasını versinler. Altı milletvekili çıkaran bir ilin bugün bir milletvekiline düşmesinin hesabını vermesi gerekenler bellidir. Başarı, koltuğu korumak değil partiyi iktidara taşımaktır" dedi.

Genel Merkez ve il yönetiminin uzun süredir kendileriyle iletişim kurmadığını aktaran Göçer, "Anti-demokratik uygulamalara karşı sonuna kadar direneceğiz. Parti içinde olup da bu yanlışları dile getiremeyenlere yazıklar olsun" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

Politika, Malatya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Başkan Göçer: 'Biz partimizden istifa etmiyoruz, mücadele edeceğiz' - Son Dakika

Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
İrfan Karatutlu DEVA Partisi’nden istifa etti, AK Parti’ye katılıyor İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

09:17
Transferin açıklanması an meselesi Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
09:04
Zor ayırdılar Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 09:37:16. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Başkan Göçer: "Biz partimizden istifa etmiyoruz, mücadele edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.