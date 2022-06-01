CHP'li Bekaroğlu: "Her şeye rağmen seçimi muhalefet kazanacak"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Her şeye rağmen sandık kurulacak ve bu seçimi muhalefet kazanacak." dedi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, akaryakıt ve doğal gazın yanı sıra birçok gıda maddesine yüksek oranlarda zam geldiğini anlattı.

İktidarın, ekonomik büyüme verileri için "pozitif ayrıştık" söylemini dile getirdiğini aktaran Bekaroğlu, "Zamlardan sonra 'Hayat pahalılığında pozitif ayrıştık' mı diyecekler?" sorusunu yöneltti.

"Zam yağmuruyla birlikte baskı yağmurunun da başladığını" savunan Bekaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki saldırıya ilişkin davada mahkemenin, sanıkları "adeta ödüllendirdiğini" öne sürdü.

Bekaroğlu, Türkiye tarihinde siyasi engellemelerin birçok kez uygulandığını, mahkemelerin de araç olarak kullanıldığını belirterek, şiir okuduğu için cezaevine giren bir lidere sahip iktidarın, muhalefete bu yöntemi uyguladığını savundu. Seçimlerin serbestçe yapılmasının engellendiğini iddia eden Bekaroğlu, "Her şeye rağmen sandık kurulacak ve bu seçimi muhalefet kazanacak." diye konuştu.

CHP'li Bekaroğlu, bir SADAT kurucusunun, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin yaptığı paylaşıma da değinerek, Adalet ve İçişleri bakanlarının bu konuda neden işlem yapmadığını sordu.