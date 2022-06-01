CHP'li Bekaroğlu: "Her şeye rağmen seçimi muhalefet kazanacak" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Bekaroğlu: "Her şeye rağmen seçimi muhalefet kazanacak"

01.06.2022 11:38
CHP'li Bekaroğlu: "Her şeye rağmen seçimi muhalefet kazanacak"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Her şeye rağmen sandık kurulacak ve bu seçimi muhalefet kazanacak.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Her şeye rağmen sandık kurulacak ve bu seçimi muhalefet kazanacak." dedi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, akaryakıt ve doğal gazın yanı sıra birçok gıda maddesine yüksek oranlarda zam geldiğini anlattı.

İktidarın, ekonomik büyüme verileri için "pozitif ayrıştık" söylemini dile getirdiğini aktaran Bekaroğlu, "Zamlardan sonra 'Hayat pahalılığında pozitif ayrıştık' mı diyecekler?" sorusunu yöneltti.

"Zam yağmuruyla birlikte baskı yağmurunun da başladığını" savunan Bekaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki saldırıya ilişkin davada mahkemenin, sanıkları "adeta ödüllendirdiğini" öne sürdü.

Bekaroğlu, Türkiye tarihinde siyasi engellemelerin birçok kez uygulandığını, mahkemelerin de araç olarak kullanıldığını belirterek, şiir okuduğu için cezaevine giren bir lidere sahip iktidarın, muhalefete bu yöntemi uyguladığını savundu. Seçimlerin serbestçe yapılmasının engellendiğini iddia eden Bekaroğlu, "Her şeye rağmen sandık kurulacak ve bu seçimi muhalefet kazanacak." diye konuştu.

CHP'li Bekaroğlu, bir SADAT kurucusunun, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin yaptığı paylaşıma da değinerek, Adalet ve İçişleri bakanlarının bu konuda neden işlem yapmadığını sordu.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sordu: 2023'te Cumhurbaşkanı olmaya yüreğin var mı? Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sordu: 2023'te Cumhurbaşkanı olmaya yüreğin var mı? CHP Yöneticileri, Ekrem İmamoğlu'nun Yargılandığı Davanın Ardından Adliye Önünde Açıklama Yaptı: 'Sonlarının Geldiği Korkularından Belli' CHP Yöneticileri, Ekrem İmamoğlu'nun Yargılandığı Davanın Ardından Adliye Önünde Açıklama Yaptı: 'Sonlarının Geldiği Korkularından Belli' Bekaroğlu'ndan Kirişci'ye: 'Çaykur Kuru Çaya Yapılan Zamdan Önce Bazı Firmalara Zararına Satış Yaptı Mı?' Bekaroğlu'ndan Kirişci'ye: 'Çaykur Kuru Çaya Yapılan Zamdan Önce Bazı Firmalara Zararına Satış Yaptı Mı?'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhalefet, İstanbul, Sandık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Bekaroğlu: 'Her şeye rağmen seçimi muhalefet kazanacak' - Son Dakika


Son Dakika
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
15:08 Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:52:44. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Bekaroğlu: "Her şeye rağmen seçimi muhalefet kazanacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement