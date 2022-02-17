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CHP'li Bekaroğlu: "Vatandaşın enerji fiyatlarının indirilmesi beklentisi karşılanmadı" - Son Dakika

CHP'li Bekaroğlu: "Vatandaşın enerji fiyatlarının indirilmesi beklentisi karşılanmadı"

17.02.2022 11:48
CHP'li Bekaroğlu: "Vatandaşın enerji fiyatlarının indirilmesi beklentisi karşılanmadı"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, vatandaşın enerji fiyatlarının indirilmesi yönündeki beklentisinin karşılanmadığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, vatandaşın enerji fiyatlarının indirilmesi yönündeki beklentisinin karşılanmadığını söyledi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaları anımsatarak "Dağ fare doğurdu. Vatandaşın özellikle enerji fiyatlarıyla ilgili beklediği hiçbir şey karşılanmadı. Bunun yerine 'Geçmişte bunları yaptık.' diyerek algı yaptı." diye konuştu.

Bütçenin ocak ayında fazla verdiğini dile getiren Bekaroğlu, "Algı olarak 'Uyguladığımız ekonomik model tuttu, bütçe fazlası oluştu.' dediler. Bütçe kalemlerine baktığımızda vergi gelirlerinde bir artış var. Ama geçen yılın ocak ayına göre baktığımızda izah edilmesi mümkün olmayacak yüzde 90'lara varan bir fazlalık var. Bu paranın nereden geldiğini bilenlere soruyoruz, hiçbir vergi uzmanı cevap veremiyor. Olmayan parayı yazdılar." dedi.

Bekaroğlu, faiz gelirlerinde de geçen yılın ocak ayına göre artış olduğuna işaret ederek bu rakamların da hayali olduğunu ileri sürdü.

Gübre fiyatlarına da değinen Bekaroğlu, geçen yıl tonu 2 bin 100 lira olan çay gübresinin bu yıl 11 bin liraya çıktığını, gübre fiyatlarındaki artışın yüzde 600'leri bulduğunu ve çiftçilerin sorunlarla uğraştığını ifade etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstanbul, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Bekaroğlu: 'Vatandaşın enerji fiyatlarının indirilmesi beklentisi karşılanmadı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Bekaroğlu: "Vatandaşın enerji fiyatlarının indirilmesi beklentisi karşılanmadı" - Son Dakika
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